В самарской галерее "Виктория" 9 марта откроется выставка "Внимание, дети"

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Ее представит самарский художник и преподаватель Иван Ключников.

В Victoria Underground выставят работы учеников нескольких самарских художественных школ. Выставка (0+) расскажет, что и почему рисуют дети и зачем им белый лист в эпоху смартфонов.



Открытие выставки пройдет 9 марта с 18:00 до 21:00 в формате монтажа. Можно будет посмотреть, как из сотен детских рисунков собирается мозаичное полотно сюжетов и образов, а также поговорить с Иваном Ключниковым. Зрителей приглашают к дискуссии.



Выставка будет работать до конца недели. Вход свободный, пишет Сова.

Фото: галерея "Виктория"