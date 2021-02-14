В Самарской филармонии состоится второй концерт из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы»

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16 февраля, во вторник, в 18.30, в Самарской государственной филармони состоится второй концерт из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы». В концерте первая скрипка знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист РФ Алексей Лундин представит все краски звучания своего прекрасного инструмента вместе с Камерным оркестром Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic».

Алексей Лундин – скрипач, концертмейстер и солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Родился в 1971 году, окончил Московскую музыкальную спецшколу имени Гнесиных и Московскую консерваторию.

В 1993 году в составе трио стал лауреатом конкурса камерных ансамблей в Трапани (Италия), в 1996 году – победителем конкурса камерных ансамблей в Веймаре (Германия). С 1998 года Алексей Лундин – артист всемирно известного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», с 1999 года – концертмейстер и солист оркестра. Среди сценических партнеров Лундина – Владимир Спиваков, Рудольф Баршай, Феликс Коробов, Элисо Вирсаладзе, Александр Гиндин, Андрей Коробейников, Алексей Уткин, Захар Брон, Кристиан Захариас, Алексей Любимов и многие другие прославленные музыканты, передает пресс-служба минкульта СО.