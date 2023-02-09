В Самарской филармонии состоится концерт «Зачарованная Русь» Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря

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10 февраля в 19:00 в Самарской государственной филармонии начнется концерт «Зачарованная Русь» Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря. Билеты на концерт доступны по программе Пушкинская карта.

В Концертном зале Самарской филармонии с программой «Зачарованная Русь» выступит один из самых известных певческих коллективов России — Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря. Уникальность коллективу придает его статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха. Хор постоянно принимает участие в богослужениях по субботним и воскресным дням, в торжественных праздничных богослужениях во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.

С коллективом выступали известные деятели русского классического певческого искусства: Народная артистка СССР И.К.Архипова, Народный артист СССР А.А.Эйзен, Народный артист СССР Б.В.Штоколов, Народный артист СССР А.Ф.Ведерников, Народный артист России В.А.Маторин и другие ведущие солисты оперных театров России.

Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря является постоянным участником международных конференций по проблемам расшифровки старинных певческих рукописей, международных фестивалей церковной музыки в России и за ее пределами, различных благотворительных и молодежных форумов.

Руководит Праздничным мужским хором Московского Данилова монастыря регент Георгий Сафонов – выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных, лауреат 1-го Всероссийского конкурса дирижеров, лауреат международных конкурсов, почетный член Всероссийского музыкального общества, обладатель награды «Золотой витязь». Георгий Сафонов более 20 лет своей жизни посвятил высокому служению музыке. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Георгия Сафонова орденом Даниила Московского III степени.

В репертуаре хора более 1000 произведений. Программа концертов коллектива разнообразна и включает все хоровые жанры.

Оригинальной стороной проекта является исполнение различных вариантов канонических распевов, духовных произведений современных композиторов (Антона Вискова, Ирины Денисовой (м. Иулиания) в сочетании со светским репертуаром: «Гори, гори, моя Звезда», «О России петь», «Зачарованная даль», «Ангел», «Ах ты степь» и других.

В этот вечер зал наполнится величественными мужскими голосами a’cappella (т.е. без инструментального сопровождения), а стихи и проза, звучащие в программе, объединят её единым смыслом: покорить, погрузить в раздумья и вообразить мир, слагающийся из собственных переживаний и воспоминаний жизненного пути каждого.

Концерт будет интересен не только глубоко религиозному зрителю, но и тем, кто просто является ценителем хорошей музыки и литературы, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО