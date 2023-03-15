В Самарской филармонии исполнят произведения из мультфильмов японского режиссера Миядзаки

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В Самаре 6 апреля пройдет концерт "Сны Миядзаки" (12+). Московский проект ClassicaPlus представит саундтреки культовых работ аниматора.

ClassicaPlus исполняет академическую музыку для современного мегаполиса. Проект существует с 2012 года. В декабре 2019-го он стал лауреатом международного конкурса камерной музыки Winterreise. В состав коллектива входят выпускники Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, лауреаты международных конкурсов - Алиса Тен (вокал), Наталья Жукова (флейта), Екатерина Дрязжина (флейта), Владимир Ершов (кларнет), Александр Маломожнов (cкрипка), Владимир Аркатов (виолончель), Андрей Самойлов (контрабас), Егор Авилов (ударные), Анастасия Алферова (арфа) и Валерия Прокушева (фортепиано).



В программе вечера - музыка к культовым мультфильмам японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Публика услышит произведения композиторов Дзе Хисаиси, Павла Карманова, Сесиль Корбель и Сатоси Такэбэ к картинам "Унесенные призраками", "Ведьмина служба доставки", "Навсикая из долины ветров", "Небесный замок Лапута", "Принцесса Мононоке", "Ариэтти из страны лилипутов", "Ходячий замок", "Со склонов Кокурико" и "Мой сосед Тоторо". Концерт сопровождает авторский видеоарт от режиссера Игоря Чекина, пишет Сова.