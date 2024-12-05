В Самаре завершился Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского

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4 декабря завершился Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского, который в этом году проводился в 29-й раз. На легендарной большой сцене Самарской государственной филармонии финалисты конкурса представили произведения Чайковского, Шумана, Пуччини, Ляпунова, Моцарта, Бетховена, Прокофьева и, конечно же, Дмитрия Дмитриевича Кабалевского.

Общение с известнейшими музыкантами мира, знакомство с лучшими педагогическими школами России и зарубежья, а также возможность представить свое творчество профессиональной аудитории – все это сделало конкурс уникальным событием и частью культурной жизни Самары.



Напомним, что в этом году конкурс был посвящен сразу трем юбилеям – 120-летию со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского, 220-летию Михаила Ивановича Глинки, основоположника русской классической музыки, и 150-летию Евгении Фабиановны Гнесиной.



Масштабный праздник музыки продолжался целую неделю. В конкурсе принял участие Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, под управлением дирижера Владимира Добровольского. Оркестр открыл программу заключительного концерта, исполнив увертюру к опере Дмитрия Борисовича Кабалевского «Кола Брюньон».



Музыкальная общественность смогла познакомиться с новыми именами – победителями XXIX международного конкурса молодых музыкантов имени Дмитрия Борисовича Кабалевского. Право открытия заключительного концерта было предоставлено Роберту Куклину, победителю конкурса в двух номинациях «Фортепиано» и «Композиция» (Детская центральная музыкальная школа, г. Самара, класс преподавателя Олеси Петровны Харченко).



Среди почетных гостей конкурса – дочь Дмитрия Борисовича – Мария Дмитриевна Кабалевская, президент Фонда Кабалевского и генеральный директор Фонда Кабалевского , профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, кандидат педагогических наук, Щербаков Василий Федорович.



Павел Абелевич был удостоен Гран-при конкурса в номинации «Фортепиано». Он является студентом Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, обучаясь в классе профессора Беллы Абрамовны Альтерман. Главную награду триумфатор конкурса получил из рук Ирины Калягиной, врио министра культуры Самарской области:



- Я горжусь результатами наших участников и хочу пожелать дальнейшего развития, новых побед! Продолжайте упорно заниматься – вы наша большая творческая надежда. Мои слова благодарности педагогам и родителям, которые поддерживают и ведут ребят по этому нелегкому пути. Ну и конечно, я очень благодарна нашему замечательному жюри, среди такого огромного количества интересных и талантливых ребят, было непросто выбрать лучших. Мы с коллегами уже начали обсуждение, каким будет наш следующий юбилейный конкурс, чтобы у наших ребят было, как можно больше возможностей проявить себя в музыкальном сообществе.



Мы уверены, что конкурс имени Д. Б. Кабалевского будет продолжать свое развитие, открывая новые имена в музыкальном мире. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто стал частью этого значимого события!



Учредителем конкурса выступило Министерство культуры Самарской области, а организацию мероприятий обеспечивало ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Фото: минкульт СО