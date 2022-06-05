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В Самаре завершился Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ

5 июня 2022 19:28
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В день завершения фестиваля на сцене ОДО зрители смогли увидеть лучшие номера ансамблей.

В воскресенье, 5 июня, в Самаре в Доме офицеров состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля и гала-концерт VIII Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации. С 1 по 4 июня ведущие армейские коллективы выступали на концертных площадках Самарской области. В день завершения фестиваля на сцене ОДО зрители смогли увидеть лучшие номера ансамблей. В торжественной церемонии закрытия принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

«Самара, особенно в летний период, становится столицей фестивалей. Но особая честь для нас принимать сегодня и быть столицей Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил России, — отметил губернатор, приветствуя гостей и участников фестиваля. — Благодаря высочайшему профессионализму, творчеству коллективов здесь исцеляющая душу победоносная сила. Здесь коллективы, которые следуя славным традициям своих предшественников, являются маяками не только для наших доблестных воинов и защитников, но и для всех нас — маяками мужества и Победы».

Глава региона подчеркнул, что этот фестиваль способствует укреплению единства армии и народа, которые сегодня в патриотическом порыве объединили свои усилия, чтобы вновь очистить мир от нацизма.

«Там наши славные воины, помогая Вооруженным Силам ДНР и ЛНР, отстаивают мирное небо над нашей головой и вновь очищают от нацизма родную землю», — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил о том, как 7 ноября 1941 года на Параде, пройдя маршем по главной площади страны в Москве и здесь, в запасной столице нашей Родины, воины и творческие коллективы отправлялись прямо на фронт.

«Знаю, что многие творческие коллективы сразу после фестиваля отправятся на линию фронта, чтобы поддержать, вселить уверенность в наших парней. Спасибо огромное нашим мужественным защитникам, спасибо творческим коллективам за ваш вклад в Победу», — поблагодарил глава региона.

Губернатор отметил, что для региона большая честь принимать Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил.

«Мы надеемся, что он вернется вновь на нашу самарскую землю. А мы постараемся работать так, чтобы это стало возможным. Чтобы наш Дом Офицеров был лучшим в Вооруженных Силах, каким он является сейчас. Чтобы патриотическая работа, которую ведут юнармия, ДОСААФ, ветеранские организации — огромное им за это спасибо — была поставлена на высший уровень. Чтобы в нашем регионе, в опорном регионе, Родина была уверена всегда: здесь враг не пройдет, и здесь настоящие патриоты и защитники всегда готовы встать во имя великих идей нашего народа», — заявил Дмитрий Азаров.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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