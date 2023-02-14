В Самаре запланировано дальнейшее техническое оснащение музеев и театров

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Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова доложила, что в рамках реализации национального проекта «Культура» запланировано дальнейшее техническое оснащение самарских музеев и театров.

Так, оборудование будет приобретено для «Самарского литературно-мемориального музея им М. Горького» и «Музея Э.А. Рязанова».

«Приобретаемое специализированное технологическое оборудование и технические средства позволят повысить интерес жителей и гостей городского округа Самара к изучению кинематографического и исторического наследия Российской Федерации, модернизировать систему хранения музейных экспонатов, улучшить условия для обеспечения сохранности музейных предметов в фондохранилищах, обеспечить качественную оцифровку экспонатов для развития цифрового контента музея», - отметила Татьяна Шестопалова.

Специальное световое, звуковое и проектное оборудование будет приобретаться для оснащения муниципальных театров «Самарская площадь» и «Камерная сцена».

Кроме того, в 2023 – 2024 годах запланирована реконструкция здания на Чернореченской, 15 для театра «Мастерская». Вблизи объекта будет выполнено благоустройство бульвара и комплексный ремонт дорог. На сегодняшний день разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, получено заключение финансовой инспекции Самарской области, документы направлены в министерство строительства Самарской области для получения разрешения на строительство, собощает горадминистрация.