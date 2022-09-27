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В Самаре впервые пройдет Фестиваль одного дня Академии Н.С. Михалкова
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В Самаре впервые пройдет Фестиваль одного дня Академии Н.С. Михалкова

27 сентября 2022 15:44
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Рассказывающий о жизни и творчестве великого русского писателя Н.В. Гоголя. 

В Самаре впервые пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. Фестиваль одного дня», рассказывающий о жизни и творчестве великого русского писателя Н.В. Гоголя. Все мероприятия будут проводиться в помещениях Самарского академического театра драмы имени Максима Горького.

«За четыре года Фестиваль, организованный нашей Академией при поддержке Министерства культуры, собрал свыше 15 тысяч зрителей в шестнадцати городах России и сумел приобрести своих поклонников и почитателей. В этом году центральным событием Фестиваля станет показ спектакля «Игроки» в постановке Антона Яковлева с участием актеров – выпускников Академии, приуроченный к 180-летию создания гоголевской комедии. В течение одного дня гости Фестиваля смогут посетить серию интересных и познавательных мероприятий – это и выставки, и лекции, и мастер-классы», – отмечает ректор Академии, народный артист России Никита Михалков.

В рамках Фестиваля 10 октября на базе Театра состоятся четыре мероприятия:

12:00–13.30 – практический мастер-класс «Актерское действие и анализ пьесы. Рождение образа» (16+)

Открытый мастер-класс российского режиссера театра и кино, актера, сценариста, педагога, лауреата Премии Москвы в области театрального искусства Антона Яковлева будет посвящен мастерству актера театра и кино. К участию приглашаются студенты и выпускники театральных вузов, профессиональные актеры.

Экспериментальная сцена. Вход по регистрации: https://academynsm.timepad.ru/event/2171026/

15:00–16.30 – лекция о жизни и творчестве Н.В. Гоголя «Гоголь – загадка третьего тысячелетия» (12+)

Открытая лекция для широкого круга слушателей совместно с ГБУК г. Москвы «Дом Н.В. Гоголя». В рамках мероприятия гости узнают о творческом пути Николая Васильевича Гоголя – писателя, чей образ вот уже почти два столетия окутан ореолом тайны. Лекционная программа, адресованная всем любителям русской словесности, подготовлена совместно со специалистами музея московского Дома Гоголя. Лектор – старший научный сотрудник библиотеки ГБУК г. Москвы «Дом Гоголя», к. ф. н. Даниил Рясов, автор более 20 научных публикаций, посвященных осмыслению творчества Н.В. Гоголя и его биографии.

Экспериментальная сцена. Вход по регистрации: https://academynsm.timepad.ru/event/2171007/

18:00–19.00 – профессиональная выставка «Гоголь: жизнь в творчестве» (16+)

Выставка создана специально для проекта совместно с Домом Н.В. Гоголя – мемориальным музеем и научной библиотекой. Воспроизведения работ иллюстраторов гоголевских творений из музейного собранияДома Гоголя составляют художественный язык Выставки. Выставка будет проиллюстрирована фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства. Отдельно будет представленакомпозиция из музейных экспонатов, посвященная пьесе «Игроки». Экспозиция подчеркивает актуальностьтворчества писателя, рассказывая о размышлениях Гоголя не только над развитием отдельной личности, но и о судьбе Российского государства.

Фойе Большой сцены, вход по приглашениям.

19:00–21.30 – показ спектакля «Игроки» (16+)

В честь 180-летия создания комедии «Игроки» Академия Н.С. Михалкова предлагает познакомить жителей Самары с наследием русской классической литературы – сценическим воплощением произведения Н.В. Гоголя в исполнении актеров – выпускников Академии Н.С. Михалкова. Показ спектакля «Игроки» в постановке режиссера Антона Яковлева станет центральным и завершающим фестивальный день мероприятием. Сценическая редакция одноименной пьесы Н.В Гоголя – это история, погружающая зрителей в атмосферу реальной игры, заразительного драйва, который создают «настоящие» игроки, азартно играющие в «Игроков».

В ролях: Александр Арчаков, Екатерина Дулова, Григорий Иванов, Павел Ильин, Александр Коромыслов, Егор Нечаев, Иван Писоцкий, Мария Чекалина, Георгий Шабанов.

Бесплатные приглашения на показ получат представители особо значимых социальных профессий Самары: врачи, учителя, работники социальных служб.

Большая сцена, вход по приглашениям.

 

Фото:   минкульт СО

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