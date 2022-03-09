В Самаре «Веснушка» встречает первых участников

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9 марта в 17:00 состоится первая конкурсная программа фестиваля «Веснушка – 2022» в Колледже СамГТУ (ул. Первомайская, 1).

В этом году «Веснушку» откроют студенты колледжа при Самарском государственном техническом университете. Университет каждый год принимает участие в фестивале «Самарская студенческая весна» и не раз занимал призовые места в областном конкурсе. На «Веснушке» им предстоит выступить впервые, и это отличный шанс показать, что студенты среднего профессионального образования тоже могут покорять творческие вершины.

Студенты профессиональных организаций занимаются подготовкой и организацией концертов в рамках Фестиваля «Веснушка – 2022» и представляют их на оценку компетентного жюри. В этом году они смогут показать своё мастерство не только в классических направлениях, но и новых номинациях: в инструментальном жанре, направлениях мода и медиа. Традиционно состоится и несколько конкурсных дней, где студенты смогут представить жюри творческие номера, которые не были показаны в рамках концертной программы своего ссуза.

Кроме того, новшеством Фестиваля в этом году становится допуск к участию студентов творческих специальностей в профильных направлениях.

В 2022 г. в Фестивале примут участие более 50 профессиональных образовательных организаций, из них представят жюри свои концертные программы 21 колледж г. Самара и Самарской области, включая г. Тольятти, г.о. Нефтегорск и г.о. Отрадный. Студенты более 30 образовательных организаций примут участие в конкурсных днях по направлениям Фестиваля.

По итогам концертных программ и конкурсных дней жюри выберут самые лучшие номера, которые войдут в программу Гала-концерта Фестиваля, который с 2022 года является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций.

Это отличная возможность для участников «Веснушки» попасть на юбилейную «Российскую студенческую весну» для студентов профессиональных образовательных организаций в г. Челябинск.

Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области «Веснушка – 2022» организован Самарским Домом молодежи при поддержке министерства образования и науки Самарской области и департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.