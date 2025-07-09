В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»

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11 июля (пятница) в 18.30 в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи» (6+). Его исполнят Мария Брод (скрипка, Москва) и Николай Фефилов (фортепиано, Самара) при участии Михаила Ходоша (бас-тромбон, Москва).

В программе прозвучат первая часть Сонаты №2 соль мажор Эдварда Грига, Ларго Франческо Верачини, «Китайский тамбурин» и Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни Фрица Крейслера. Гости также услышат Меланхолическую серенаду Петра Чайковского и Фантазию на темы из оперы Жоржа Бизе «Кармен» Франца Ваксмана.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNsjDH