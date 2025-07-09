В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»

11 июля (пятница) в 18.30 в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи» (6+). Его исполнят Мария Брод (скрипка, Москва) и Николай Фефилов (фортепиано, Самара) при участии Михаила Ходоша (бас-тромбон, Москва).
В программе прозвучат первая часть Сонаты №2 соль мажор Эдварда Грига, Ларго Франческо Верачини, «Китайский тамбурин» и Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни Фрица Крейслера. Гости также услышат Меланхолическую серенаду Петра Чайковского и Фантазию на темы из оперы Жоржа Бизе «Кармен» Франца Ваксмана.
Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNsjDH
В субботу, 12 июля, в 16.00 пройдет фотопрогулка «Деревня в городе» (12+).
Фотопрогулка посвящена району, который на рубеже ХIХ-ХХ веков находился на окраине Самары. Эта территория является местом взаимопроникновения деревни в город и наоборот. Вместе с фотографом, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым участники будут фиксировать символы, предметы, архитектуру рубежа веков и ее детали, поговорят об истории Самары и узнают, как сегодня проявляется деревня в городе.
Фотопрогулка подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).
Место сбора группы – холл Музея-галереи «Заварка» (ул. Самарская, 207а).
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHuypd