В Самаре в Музее Модерна пройдет обзорная экскурсия по выставке «Голубая роза»

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4 февраля (вс) 14:00 в Музее Модерна пройдет обзорная экскурсия по выставке «Голубая роза»



Исключительность «Голубой розы» состояла в том, что ее художники смогли выразить нематериальные категории — эмоции, настроения, душевные переживания. Это художественное объединение стала предтечей русского авангарда.



На экскурсии посетители увидят знаменитые произведения голуборозовцев, в том числе карнавальные работы С. Судейкина, картину «Ковровщица» П. Кузнецова, а также один из многочисленных «Демонов» М. Врубеля — вдохновителя художников «Голубой розы. Гости узнают об обстоятельствах, при которых создавались те или иные работы, о жизненных перипетиях творцов.



Экскурсовод: Елена Жидкова.



