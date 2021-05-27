В Самаре в ДК «Победа» пройдёт День Азербайджанской культуры

Я нашел ошибку
Главные новости:
Реализуется государственная программа Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы»
Для выравнивания ситуации с обеспечением кадрами во всех сферах экономики региона ведется системная межведомственная работа
По словам Дмитрия Азарова, реконструкция набережной Тольятти – один из приоритетных инфраструктурных проектов Самарской области.
В Тольятти состоялось расширенное совещание по строительству набережной
Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями.
Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines лететь в РФ в обход Белоруссии
Он также призвал Европейский союз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко.
Создатель Telegram-канала NEXTA Путило: "Мы просим Польшу о дополнительной охране"
По состоянию на 26 мая трудоустроено 1049 подростков. Основной этап трудоустройства начинается с июня в период летних каникул.
Служба занятости СО предлагает подросткам получить первые трудовые навыки во время каникул
Мальчишка поскользнулся на волнорезе и упал в воду.
В Октябрьске мужчина спас тонущего ребенка
Прошедшие внутрирайонные турниры собрали десятки участников и сотни зрителей.
В Самаре пройдет финал первого в истории города турнира среди родителей, организованного активистами «Единой России»
Объявлен желтый уровень опасности.
28 и 29 мая в Самарской области ожидается жара +30, +31С
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.46
-0.01
EUR 89.66
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в ДК «Победа» пройдёт День Азербайджанской культуры

27 мая 2021 15:47
110
В рамках мероприятия состоится концерт с участием азербайджанских творческих коллективов Самары и Самарской области.

28 мая в 18.00 в ДК «Победа» пройдёт День Азербайджанской культуры, приуроченный к 170-летию Самарской Губернии и 103-й годовщине образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР). 

В этот день в торжественной обстановке соберутся общественные деятели, представители органов власти Самарской области, а также активисты и лидеры национально-культурных общественных организаций города.

Проведение Дня Азербайджанской Республики в Самарской области станет значительным вкладом в укрепление дружественных отношений между Самарской областью и Азербайджаном, а также откроет новые перспективы для взаимодействия институтов гражданского общества как активных проводников народной дипломатии.

В рамках мероприятия состоится концерт с участием азербайджанских творческих коллективов Самары и Самарской области, литературный меджлис, посвященный 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджави.

Кроме того, запланированы выступления танцевальных коллективов «Хаял» и «Алпан», созданных при Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области», лауреатов Всероссийских музыкальных конкурсов – Аиды Акперовой, Интигама Абдуллаева и др.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: День Азербайджанской культуры ДК «Победа»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
129
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
290
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
27 мая 2021  12:47
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
Общество
148
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
403
26 мая 2021  14:06
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
Общество
1597
Весь список