В Самаре в ДК «Победа» пройдёт День Азербайджанской культуры

110

28 мая в 18.00 в ДК «Победа» пройдёт День Азербайджанской культуры, приуроченный к 170-летию Самарской Губернии и 103-й годовщине образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

В этот день в торжественной обстановке соберутся общественные деятели, представители органов власти Самарской области, а также активисты и лидеры национально-культурных общественных организаций города.

Проведение Дня Азербайджанской Республики в Самарской области станет значительным вкладом в укрепление дружественных отношений между Самарской областью и Азербайджаном, а также откроет новые перспективы для взаимодействия институтов гражданского общества как активных проводников народной дипломатии.

В рамках мероприятия состоится концерт с участием азербайджанских творческих коллективов Самары и Самарской области, литературный меджлис, посвященный 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджави.

Кроме того, запланированы выступления танцевальных коллективов «Хаял» и «Алпан», созданных при Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области», лауреатов Всероссийских музыкальных конкурсов – Аиды Акперовой, Интигама Абдуллаева и др.

Фото: администрация Самары