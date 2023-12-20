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В Самаре в 2023 году полюбили триллеры

20 декабря 2023 12:39
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В Самаре в 2023 году полюбили триллеры

На сайте Кинопоиска и в приложении появились персональные итоги 2023 года. Каждый пользователь может увидеть, как прошел его киногод. Опираясь на предпочтения зрителей, уже второй год Кинопоиск подсчитывает, какие жанры пользовались популярностью в разных уголках страны и прямо на улицах городов рассказывает жителям, какое кино они смотрели.

В Самаре в 2023 году полюбили триллеры. На основе жанровых предпочтений жителей Кинопоиск и Шедеврум создали изображение города с помощью нейросети: она видит драматичную Самару дождливой и в серых тонах. Этот нейроарт появился на рекламных поверхностях города.

В других городах предпочтения зрителей были такими: В Москве смотрели детективы, а в Петербурге — аниме, в Краснодаре чаще выбирают для просмотра семейное кино, а в Екатеринбурге — боевикив Ростове-на-Дону чаще, чем в других городах, смотрели мультфильмы, а в Нижнем Новгороде — приключенческое кинов Уфе отдали предпочтение мелодрамам, а в Челябинске — фильмам ужасовв Казани в топе исторические фильмы, жителям Красноярска интереснее всего фантастические фильмы, а сочинцам — триллеры.

В прошлом году жанровые предпочтения по городам распределились иначе. Москвичи чаще смотрели триллеры, а петербуржцы — комедии и мюзиклы, в Уфе голосовали за аниме, в Екатеринбурге выбирали фантастику, в Сочи любили боевики и приключенческие фильмы, в Казани — мелодрамы, в Нижнем Новгороде были популярны мюзиклы. Жители Краснодара, Ростова-на-Дону и Красноярска остались верны себе и, как и в прошлом году, предпочитали семейное кино, мультфильмы и фантастику соответственно.

Другие города глазами Шедеврума: https://disk.yandex.ru/d/PfP93vrMbDEcJg

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