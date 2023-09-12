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В Самаре состоятся «Большие гастроли» Волгоградского молодёжного театра 

12 сентября 2023 14:37
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На сцене Театра для детей и молодёжи «Мастерская» пройдут показы спектаклей «Воскресение», «Летучий корабль», «Бумажный патефон» и «Весы».

С 29 сентября по 1 октября 2023 состоятся «Большие гастроли» Волгоградского молодёжного театра в Самаре, организованные ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления по поддержке детских и молодёжных театров «Больших гастролей» на сцене Театра для детей и молодёжи «Мастерская» пройдут показы спектаклей «Воскресение», «Летучий корабль», «Бумажный патефон» и «Весы».

«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

29 сентября Волгоградский молодёжный театр представит спектакль «Воскресение» по роману Льва Толстого. Жанр спектакля – драма, возрастное ограничение 16+, продолжительность – 1 час 50 минут с одним антрактом. Начало в 19-00. Спектакль поставил Вадим Кривошеев (Воронеж) по последнему роману Льва Толстого, заставляющему обратиться к личной совести и личной ответственности каждого. Кому стоит посмотреть этот спектакль? Подросткам, чьи жизненные принципы только устанавливаются. Взрослым, которые знают (или пока не знают) цену ошибок. Всем тем, кто остро чувствует несправедливость мира. Ну и, наконец, ценителям творчества великого русского классика. В ролях заняты Вадим Ситников, Тамара Матвеева, Андрей Тушев, Фёдор Болотин, Татьяна Браженская, заслуженный артист РФ Валерий Краснов и другие.

30 сентября и 1 октября состоятся показы детской сказки «Летучий корабль» по пьесе Валерия Ткачука. Жанр спектакля – мюзикл, возрастное ограничение 6+, продолжительность – 1 час 20 минут с одним антрактом. Начало в 11-00. Спектакль поставил заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. Это замечательная сказка, знакомая всем советским и российским детям по волшебному мультфильму и чудесной музыке Максима Дунаевского. О победе добра над злом, любви и дружбы над корыстью и трудолюбия над хитростью и несправедливостью.  В ролях заняты Влада Шевкунова, заслуженный артист РФ Валерий Краснов, Максим Кривенко, Дмитрий Машков и другие.

Также 30 сентября будет сыгран спектакль «Бумажный патефон» по пьесе Александра Червинского. Жанр спектакля – драма, возрастное ограничение 16+, продолжительность – 1 час 50 минут с одним антрактом. Начало в 18-00. Спектакль поставил заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. Даже в самые непростые времена, даже когда всё в жизни складывается против тебя, любовь, словно трава под снегом, пробьётся к солнцу и озарит всё вокруг своим ярким светом. Спектакль о том, как важно верить в своё счастье, приближать его и уметь быть счастливым вопреки всему. Только-только отгремела война. Страна восстанавливается после тяжелой битвы. Живётся трудно и скудно. Он курсант, она работает в школе. Судьба сводит их, чтобы подарить любовь. В ролях заняты Тамара Матвеева, Нодар Вешагури, Вероника Куксова,  заслуженный артист РФ Валерий Краснов и Дмитрий Машков.

Завершатся гастроли Волгоградского молодёжного театра в Самаре 1 октября спектаклем «Весы» по одноимённой пьесе современного классика российской драматургии Евгения Гришковца. Жанр спектакля – мелодраматическая комедия, возрастное ограничение 16+, продолжительность – 1 час 35 минут без антракта. Начало в 18-00. Спектакль поставил Аркадий Черкашин (Москва). Этот день (а в данной пьесе – ночь) – особенный в жизни каждого мужчины. День ожидания своего ребенка. Несколько мужчин в роддоме переживают его каждый по-своему. Но все невольно задумываются о сегодняшнем мире, о завтрашнем дне. Как говорит сам автор, в данной нежной пьесе нет отрицательных персонажей, ибо человек, ждущий появления своего ребенка не может быть плохим. В ролях заняты Владислав Васильев,  Максим Кривенко, Андрей Тушев, заслуженный артист России Валерий Краснов, Вероника Куксова, Ефросинья Бесплеменнова.

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