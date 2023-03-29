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В Самаре состоялся праздник волжской песни и сибирского танца

29 марта 2023 12:12
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В Самаре состоялся праздник волжской песни и сибирского танца

Во вторник, 28 марта, на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялся совместный концерт двух прославленных коллективов – Государственного академического Волжского русского народного хора им. П.М. Милославова и Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко.

Два разных стиля, две разные школы. Ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко показал свой неповторимый стиль: широту сюит, массовость, темп, блестящие сюжеты, трюки, лирические хороводы. Волжский хор помимо удивительно мягкой манеры пения порадовал самарского зрителя новыми сценическими костюмами и вокально-хореографическими композициями.

Директор Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко, заслуженный работник культуры Красноярского края Елена Паздникова поделилась впечатлениями о концерте: «Сегодня прошел замечательный концерт двух уникальных коллективов. Для всех нас, для зрителей и артистов, это еще одна возможность прикоснуться к истокам народного искусства России. Разнообразие творческих жанров, оригинальность стилей, невероятная энергия и высокая праздничность, пронзительная лиричность и необычайная российская широта – все это на одной сцене с великолепной самоотдачей артистов. Каждый в зрительном зале смог почувствовать величие сибирских просторов и незабываемую красоту матушки-Волги. Мы благодарим Волжский хор и лично художественного руководителя Наталью Михайловну Кузнецову, директора коллектива Виталия Николаевича Натарова за совместную организацию нашего концерта «Вместе Мы – Россия». Уверены, что наше творческое содружество будет только крепнуть!».

Оба коллектива входят в число ведущих народных коллективов России – оба выступают на крупнейших сценических площадках России и мира, покоряя сердца зрителей всех регионов. Коллективы бережно сохраняют народные традиции и представляют зрителю широкую палитру песен и танцев народов России.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина поблагодарила коллективы: «От нашей гостеприимной Самарской земли разрешите поблагодарить вас за прекрасные эмоции, за замечательный концерт, за ваш профессионализм. В современных условиях особенно важно гордиться самобытностью Российской культуры, повышать национальное самосознание - и ваши выступления яркое тому подтверждение. Я вижу, что в зале находятся люди разного возраста, которым близко ваше творчество. Я хочу желать коллективам процветания, и чтобы искренние аплодисменты всегда сопровождали ваши выступления».

А с 29 марта у волжского коллектива начинается гастрольный тур по городам Кировской и Ульяновской областей, а также Республик Коми и Татарстана. Концерты в 12 городах России состоятся благодаря федеральному проекту «Мы – Россия», реализуемого ФГБУК Росконцерт.

#Волжскийхор #Volgachoir #RussianFolkArt #RussianArt #Russia #Хор #Балет #Оркестр

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