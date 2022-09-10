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В Самаре состоялся Кубок КВН Губернатора Самарской области

10 сентября 2022 11:03
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В Самаре состоялся Кубок КВН Губернатора Самарской области

Жители Самары отмечают 436-й день рождения города. Уже в пятницу стартовала череда знаковых мероприятий. Одним из ярких событий первого дня празднования стал Кубок КВН Губернатора Самарской области. Традиционно участие в нем принимают лучшие команды Высшей лиги  клуба веселых и находчивых. Главный трофей – уменьшенная копия ракеты-носителя «Союз».

В этом году в игре участвовали четыре команды. Помимо сборной Самарской области свой искрометный юмор продемонстрировали финалисты Высшей лиги КВН прошлого сезона «Юра» из Москвы, «Доктор Хаусс» из Республики Беларусь, а также участники 1\2 финала «Северяне» из Нягани.  

Перед началом игры участников и многочисленных зрителей в «МТЛ Арене» в режиме прямого включения по ВКС поприветствовал Губернатор Дмитрий Азаров. «Очень рад тому, что КВН вновь собирает друзей, а Кубок Губернатора Самарской области стал не только доброй традицией, но и заметным событием в жизни всего движения КВН», – отметил Глава региона.

Напомним, история Самарского КВН уходит в 70-е годы, но поистине широкий и массовый характер игра приобрела в 2000-ые. С 2005 года при поддержке Дмитрия Азарова, который работал в должности Главы областной столицы, было организовано движение «Самарский КВН».

Уже сегодня регион по праву считается одним из центров развития движения КВН. В губернии  действует целая система лиг, охватывающих тысячи творческих людей – от школьников до сотрудников предприятий, которые благодаря КВН получают возможности для самореализации.

«Завидую всем, кто собрался сегодня в зале: и участникам, и зрителям. К сожалению, рабочий график не позволяет мне быть сегодня на игре, но душой я точно с вами, – обратился Дмитрий Азаров к зрителям и командам. – Хочу пожелать удачи всем участникам игры, но болеть я буду за наших. Всем веселой и красивой игры!».

Игра действительно получилась красивой и яркой. По итогам всех конкурсов первое место и Кубок КВН Губернатора Самарской области между собой поделили две команды – «Северяне» из Нягани и «Доктор Хаусс» из Республики Беларусь. На втором месте оказали москвичи. «Бронза» досталась Сборной Самарской области.

«Нам всегда приятно принимать гостей в нашем городе и сегодня особенно порадовали наши гости с Севера и братья-белорусы, – отметил член жюри, актер бывшей команды КВН «Самарский самолет», шоумен Евгений Козаченко. – Сегодня все команды подарили нам праздник, за что им огромное спасибо».

«Игра сегодня точно состоялась. Я давно так не хохотала. От выступления каждой команды я получала удовольствие. И в нашем лексиконе точно появятся фразы, шутки из ваших выступлений», – поделилась своими впечатлениями от игры режиссер массовых мероприятий, заслуженный работник культуры Самарской области Наталья Семенова.

«Очень приятно, что в Самару приезжают такие команды, хорошие, дружные и веселые ребята», – сказал актер Театра Драмы им. М.Горького Владимир Сухов.

«Кубок КВН Губернатора Самарской области – очень красивая, красочная игра. Я рада, что меня пригласили в жюри. Мы получили колоссальные и яркие эмоции от каждого, кто сегодня выходил на сцену», – отметила трехкратная победительница первенства мира по фехтованию, участница Олимпийских игр в Токио Виолетта Храпина.

После игры впечатлениями поделились и команды-участницы. «Главное – это не первое место, а то, что зрителям понравился наш юмор. Очень приятно было работать при таком огромном количестве зрителей. Да и в каком еще городе тебе подарят ракету!», – признались победители Кубка Губернатора из команды «Северяне».

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