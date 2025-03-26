В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры

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25 марта в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры.

Праздник объединил деятелей искусства, ветеранов отрасли, общественных деятелей и всех, кто вносит вклад в культурное развитие региона.

От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева гостей праздника поприветствовал вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.

В приветственном адресе Главы региона, отмечалось, что самарские деятели культуры неизменно добиваются выдающихся результатов, подтверждая статус нашей области как одного из крупнейших культурных центров России.

«Особая роль принадлежит вам в подготовке и праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что эта святая дата, как и весь 2025 год, объявленный Президентом В.В.Путиным Годом защитника Отечества, станет важным этапом в формировании культурной парадигмы нашего общества, в основе которой – патриотизм, приверженность нашим традиционным духовным ценностям, потребность служения Родине и своему народу», – говорилось в обращении губернатора.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетний труд и активную гражданскую позицию на мероприятии были вручены региональные награды.

Торжественная часть завершилась спектаклем «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского в постановке заслуженного артиста России Юрия Бурлака, который по сохранившимся эскизам и фотографиям декораций и костюмов воссоздал оригинальную постановку балета 1892 года.

Фото: Минкульт Самарской области