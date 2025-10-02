Я нашел ошибку
Главные новости:
Они проходят со 2 по 5 октября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене театра для детей и молодежи «Мастерская».
Пресс-конференция, посвященная гастролям Крымского государственного ТЮЗа, прошла в Самаре
Это знаковый юбилей для всех руководителей и педагогов, кто сегодня передает свои знания и опыт, формируя будущее нашей губернии, будущее нашей страны.
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
3 октября в регине без осадков, до +15°С
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования

2 октября 2025 18:49

2 октября 2025 18:49
156
Это знаковый юбилей для всех руководителей и педагогов, кто сегодня передает свои знания и опыт, формируя будущее нашей губернии, будущее нашей страны.

В 2025 году Россия отмечает 85-летие система среднего профессионального образования. Это знаковый юбилей для всех руководителей и педагогов, кто сегодня передает свои знания и опыт, формируя будущее нашей губернии, будущее нашей страны.

В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате. В нем приняла участие министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Вручая награды, Ирина Евгеньевна отметила: «Сегодня праздник и у наших выпускников, кто уже получил образование и трудится в учреждениях культуры региона. Именно от вас зависит, с каким потенциалом и готовностью к вызовам современных технологий и изменений наши выпускники вступят в профессиональную взрослую жизнь.

Позвольте сегодня поздравить всех коллег с праздником! Мы вместе создаем будущее нашей страны, и я искренне благодарю каждого из вас за ваш труд. Пусть новый день приносит вам радость от работы, новые идеи и творческие успехи!

Хочу отметить, что в этом году 5 учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы в области культуры и искусства перешли в ведение министерства культуры. Это важное решение позволит принять дополнительные меры по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств и культуры в соответствии с исторически сложившимися традициями и принципами обучения».

Благодарностью министерства культуры Самарской области была поощрена Инна Николаевна Конопленко Конопленко, преподаватель Сызранского колледжа искусств и культуры имени О.Н. Носцовой. Инна Николаевна работает в колледже с 1992 года, выпустила не одно поколение студентов различных специальностей. Ее ученики, окончив обучение в ведущих музыкальных ВУЗах России, продолжают работать преподавателями в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, артистами хора, оркестра в творческих коллективах города Сызрани, Самарской области и в городах Российской Федерации. Инна Конопленко формирует интерес к музыке, направляет пианистическое и общее музыкальное развитие на становление творческой личности, самостоятельность мышления обучающихся.

Почетной грамотой министерства культуры Самарской области поощрена Людмила Васильевна Андреева, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств. Людмила Васильевна работает в должности преподавателя с 1995 года, стала инициатором открытия специальности «Дизайн в культуре и искусстве». Студенты, подготовленные Людмилой Андреевой, показывают высокий творческий и
интеллектуальный потенциал, выступая на фестивалях, конкурсах, различного уровня, демонстрируя достойный уровень профессиональной подготовки.

В 2019 году Людмила Васильевна организовала выставочный стенд и интерактивную площадку для проведений мастер-классов по художественной росписи деревянных изделий и макетированию из бумагопластика на фестивале студентов «Мы будущее – России».

 

Фото:   минкульт СО

 

