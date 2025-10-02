В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования

156

В 2025 году Россия отмечает 85-летие система среднего профессионального образования. Это знаковый юбилей для всех руководителей и педагогов, кто сегодня передает свои знания и опыт, формируя будущее нашей губернии, будущее нашей страны.

В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате. В нем приняла участие министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Вручая награды, Ирина Евгеньевна отметила: «Сегодня праздник и у наших выпускников, кто уже получил образование и трудится в учреждениях культуры региона. Именно от вас зависит, с каким потенциалом и готовностью к вызовам современных технологий и изменений наши выпускники вступят в профессиональную взрослую жизнь.

Позвольте сегодня поздравить всех коллег с праздником! Мы вместе создаем будущее нашей страны, и я искренне благодарю каждого из вас за ваш труд. Пусть новый день приносит вам радость от работы, новые идеи и творческие успехи!

Хочу отметить, что в этом году 5 учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы в области культуры и искусства перешли в ведение министерства культуры. Это важное решение позволит принять дополнительные меры по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств и культуры в соответствии с исторически сложившимися традициями и принципами обучения».

Благодарностью министерства культуры Самарской области была поощрена Инна Николаевна Конопленко Конопленко, преподаватель Сызранского колледжа искусств и культуры имени О.Н. Носцовой. Инна Николаевна работает в колледже с 1992 года, выпустила не одно поколение студентов различных специальностей. Ее ученики, окончив обучение в ведущих музыкальных ВУЗах России, продолжают работать преподавателями в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, артистами хора, оркестра в творческих коллективах города Сызрани, Самарской области и в городах Российской Федерации. Инна Конопленко формирует интерес к музыке, направляет пианистическое и общее музыкальное развитие на становление творческой личности, самостоятельность мышления обучающихся.

Почетной грамотой министерства культуры Самарской области поощрена Людмила Васильевна Андреева, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств. Людмила Васильевна работает в должности преподавателя с 1995 года, стала инициатором открытия специальности «Дизайн в культуре и искусстве». Студенты, подготовленные Людмилой Андреевой, показывают высокий творческий и

интеллектуальный потенциал, выступая на фестивалях, конкурсах, различного уровня, демонстрируя достойный уровень профессиональной подготовки.

В 2019 году Людмила Васильевна организовала выставочный стенд и интерактивную площадку для проведений мастер-классов по художественной росписи деревянных изделий и макетированию из бумагопластика на фестивале студентов «Мы будущее – России».

Фото: минкульт СО