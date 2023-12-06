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В Самаре состоится финал конкурса красоты и таланта среди студентов профессиональных образовательных организаций

6 декабря 2023 11:33
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В Самаре состоится финал конкурса красоты и таланта среди студентов профессиональных образовательных организаций

7 декабря в 16:00 в концертный зале ДК «Победа» (пр-т Кирова, 72А) состоится финал конкурса красоты и таланта среди студентов профессиональных образовательных организаций «Мистер и Мисс студенчество Самары - 2023», где зрители узнают главных победителей.

Финалисты конкурса, 10 девушек и 10 юношей, сразятся за главные титулы – Мисс и Мистер студенчество Самары. Участникам предстоит показать свою красоту в дефиле, продемонстрировать свой ум в интеллектуальном этапе и покорить всех своим талантом на творческом открытии конкурса. В завершении вечера гости и участники узнают имена победителей и обладателей конкурсных номинаций.

Конкурс красоты и таланта «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2022» проводится в четвёртый раз. Его участниками стали 45 студентов из 15 профессиональных образовательных организаций. Конкурсанты уже прошли несколько этапов отбора, среди которых творческий, интеллектуальный этапы и фотоссесия. Будущие финалисты смогли полностью раскрыть свои таланты, продемонстрировать знания и показать умение позировать и работать в кадре.

Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом Молодёжи» при поддержке молодёжного сообщества «ЗаВолгу».

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