В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»

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В понедельник, 11 июля, в 19:30 на улице Ленинградской (на пересечении с улицей Куйбышева) кинотеатр «Художественный» проведет выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет». Также в программе: выступления коллектива барабанщиков «Сабатаж», мимов - актёров театральной студии «Вместе», тематическая фотосессия.

Зрителей ждёт показ одной из самых ярких программ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет». Он является крупнейшим в мире зрительским смотром фильмов короткого метра, который проходит на сотнях площадок нашей страны.

Кинотеатр «Художественный» на улице Ленинградской покажет самые популярные «короткометражки» прошлых лет: «Подводник» (2019), «Большая восьмёрка» (2020), «Интервью» (2018), «Варя» (2020), «Солнечный ветер» (2011), «Каждый 88» (2015). В «короткометражках» снялись звёзды российского кино: Алексей Серебряков, Юлия Ауг, Сергей Епишев, Алёна Бабенко, Катерина Шпица.

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