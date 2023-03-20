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В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым

20 марта 2023 09:32
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В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым

24 марта в 18:00 в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) состоится встреча с киноведом и историком кино, доктором искусствоведения, членом Союза кинематографистов России Валерием Ивановичем Фоминым.
 
Валерий Иванович Фомин широко известен в кинематографических кругах. Совсем молодой ещё заведующий архивом Госфильмофонда Валерий Фомин вместе со своими коллегами сохранил в первоначальном виде многие оттепельные фильмы, которые были обречены на перемонтаж или уничтожение.  
Валерий Иванович работал на съёмочных площадках фильмов Василия Шукшина.
 
В 90-х годах Фомин проделал колоссальную работу по сохранению памяти об истории советского кино: им написаны три десятка книг и создано множество телепрограмм. Его последние книги посвящены работе советских кинооператоров на фронтах Великой Отечественной войны и истории советского кино в 60-е годы.
 
Встреча с Валерием Ивановичем даст возможность самим прикоснуться к тайнам творчества великих мастеров советского кино, узнать все подробности создания и сохранения шедевров той эпохи, о том, как кинематография работала в годы войны и послевоенные десятилетия.  
После встречи состоится показ документального фильма «Экспозиция войны» (реж. В.И. Фомин). Фильм посвящён фронтовым кинооператорам Великой Отечественной войны, которые запечатлели хронику подвигов и лишений нашего народа. Историки кино рассказывают о судьбах операторов, вооруженных лишь кинокамерой, и о том, как была сохранена память о войне. 
 
Вход на мероприятие свободный, но по предварительной записи  
по телефону 8 (846) 332-05-16. 
В программе возможны изменения.

16+

Теги: Мероприятия

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