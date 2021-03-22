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22- 27 марта 2021 года в Самаре состоится традиционный ежегодный спортивный фестиваль «Дружба народов – 2021».

Цели и задачи фестиваля: укрепление межнациональных связей и профилактика деструктивных проявлений на межнациональной почве; пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, создание условий для активных занятий физической культурой и спортом.

В фестивале примут участие любительские команды по мини-футболу и волейболу, представляющие национальные общественные организации г. Самары и Самарской области (информацию о командах-участниках узнайте в группе «Все мы – Россия!»).

Торжественная церемония открытия фестиваля начнется в МТЛ «Арена» в 11.00. Откроют фестиваль выступления ансамбля корейских барабанов «Юллё» и ансамбля танцев «Алпан».

Для болельщиков в холле МТЛ «Арена» расположится выставка головных уборов и кукол в национальных костюмах, организованная Домом дружбы народов Самарской области. В перерывах между играми пройдут викторины, победители которой получат призы.

Учитывая ограничения, действующие на территории Самарской области в связи с распространением короновирусной инфекции, основные мероприятия на закрытой площадке в МТЛ «Арена» для спортивных команд и их болельщиков будут дополнены интерактивными и просветительскими мероприятиями в сети Интернет.

С 22 по 27 марта пройдет просветительская онлайн-акция о национальных видах спорта, публикации можно найти через поисковую строку ВКонтакте по хэштегам #ДружбаНародов #ВсеМыРоссия #Спортфест2021. Национальные виды спорта появились в процессе трудовой деятельности разных народов. Большое влияние на их виды, формы и популярность оказали природные, климатические, производственные и другие факторы, в том числе и этнические.

24 марта 2021 года в 10.00 на площадке «Все мы – Россия!» ВКонтакте стартует онлайн-викторина об истории спорта в Самарской области. Викторина содержит 25 вопросов об истории развития футбола и волейбола, а также других видов спорта в Самарской области в XX-XXI веках. Ссылка на викторину будет размещена на странице «Все мы – Россия!» ВКонтакте. Первые три участника, правильно ответившие на все вопросы викторины, получат памятные призы. Окончание приема ответов на вопросы викторины – в 16.00 26 марта 2021 года. Итоги викторины будут опубликованы 27 марта 2021 года в группе ВКонтакте «Все мы – Россия!».

За ходом спортивных игр следите на наших информационных ресурсах «Все мы – Россия!» и Спортивный фестиваль «ДРУЖБА НАРОДОВ – 2021», передает пресс-служба ДДН.