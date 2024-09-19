В Самаре состоится премьера оперы Бенджамина Бриттена «Сон в летнюю ночь»

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21 и 22 сентября в 18.30 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится премьера оперы Бенджамина Бриттена «Сон в летнюю ночь».

Идея постановки принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру театра Евгению Хохлову, одна из задач которой – объединение лучших творческих коллективов города, дать возможность юным талантам проявить себя на большой сцене наравне с профессионалами.

Спектакль осуществлен при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы «Акробат-Самара».

Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» – это настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых. Уже несколько столетий он вдохновляет художников и музыкантов на создание ярких, фантастических произведений. Одно из них – опера английского композитора Бенджамина Бриттена.

Занимательный сюжет, нарядные декорации и легкая, красочная музыка сделали оперу Бриттена «Сон в летнюю ночь» одной их самых любимых в мире. Некоторых в ней привлекает фантастическое царство лесных эльфов и фей, других – забавный сюжет, а для кого-то «Сон» – это притча о настоящей любви. А еще опера богата выразительными танцевальными номерами.

Этот волшебный спектакль можно смотреть всей семьей. Став настоящей классикой, опера «Сон в летнюю ночь» по-прежнему остается актуальной, как не перестают быть современными и затронутые в ней темы любви, верности, случая и шутки.

Композитор - Бенджамин Бриттен.

Либретто Бенджамина Бриттена и Питера Пирса по одноименной комедии Уильяма Шекспира.

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