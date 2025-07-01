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В Самаре состоится повтор выездной пешеходной экскурсии «Ближайшая ЗаВолга»
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В Самаре состоится повтор выездной пешеходной экскурсии «Ближайшая ЗаВолга»

1 июля 2025 10:17
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В Самаре состоится повтор выездной пешеходной экскурсии «Ближайшая ЗаВолга»

4 июля (пятница) в 18.30 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Здесь осталось детство» (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова.
Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNiVyb

5 июля (суббота) в 14.00 состоится повтор выездной пешеходной экскурсии «Ближайшая ЗаВолга» (12+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.
Экскурсанты смогут увидеть одно из самых красивых мест самарской области, до которого можно добраться без труда. В ходе экскурсии гости узнают историю села Рождествено, увидят старинную церковь и часть сохранившейся усадьбы графа Владимира Орлова-Давыдова, мозаичные панно на стене рыбного магазина (здание бывшего рыбного колхоза) и водонапорную башню 1907 года, винокуренный завод, который более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России. Кроме того, посетители пройдутся по подвесному деревянному мостику, который в народе называют Чертовым из-за прогнувшихся перекладин, и прикоснутся к гигантским волжским осокорям (тополям), которые служили вдохновением для самарских художников XIX–XX веков.
Рекомендуем взять с собой удобную обувь для прогулок, головные уборы и воду.
Место встречи – Речной вокзал у главного входа (причал №1). Сбор группы – в 13.30, отправление – в 14.00.
Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMSaNB
Просим обратить внимание – переправа в Рождествено оплачивается отдельно.

По воскресеньям в Музее-галерее «Заварка» проходят обзорные экскурсии по дому Маштакова (6+). В этом месяце они состоятся 613 и 27 июля. Время начала – 16.00.
Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.
Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNiVzH

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Теги: Мероприятия

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