В Самаре состоится открытие выставки декоративных панно «Поиск гармонии в дереве»

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В Доме журналиста состоится открытие выставки декоративных панно «Поиск гармонии в дереве». Вниманию зрителя будут представлены работы художника Сергея Васькова.

Сергей Васьков – член Самарского областного отделения Общероссийской организации «Творческого Союза художников России».

Каждое панно состоит из множества кусочков дерева разных пород и поистине уникально. Так как выполнено в единственном экземпляре. Художник раскрывает свой творческий потенциал в игре с фактурой и силуэтами, в экспериментах по сочетанию грубых элементов с полированными. В одних работах акцент делается на линиях и объёме, в других на приоритет ставится фактура.

Работы Сергея Васькова находятся в частных коллекциях, как в России, так и за рубежом.