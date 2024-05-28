В Самаре состоится официальная церемония открытия выставки молодых дарований «Жигулевская палитра»

204

30 мая в 16:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится официальная церемония открытия выставки XXIX Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра».



Всероссийский конкурс «Жигулевская палитра» – бренд Самарской губернии, уверенно шагающий по всей России. Он представляет живое творчество детей, разнообразие интересов, профессиональных навыков, творческих замыслов юных творцов.



Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила: «Жигулевская палитра» в Самарской области – это больше, чем просто конкурс. Это многогранный проект поддержки творческих устремлений молодых дарований. Произведения отражают взгляды молодежи на современное пространство и культуру народов мира. За каждой конкурсной работой молодых художников стоит большой труд, доброта и поддержка талантливых детей со стороны преподавателей».



На выставку в галерее «Новое пространство вошли более 200 творческих работ учащихся, студентов, молодых преподавателей в номинациях: живопись, графика, дизайн, фотоискусство, скульптура (керамика), декоративно-прикладное творчество, мультипликация.



Главная конкурсная тема нынешнего года – единство традиций народов России. Юные художник размышляют о героях нашего времени, семейных ценностях, любви к Родине.



Выставка продлится до 14 июня. Вход свободный.

6+