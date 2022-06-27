В Самаре состоится гала-концерт фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд» Самарской области

158

В Самаре 28 июня состоится гала-концерт Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд» Самарской области.



Участниками фестиваля стали инициативные группы, творческие, народные коллективы старшего возраста, отряды «серебряного» волонтерства, поддерживающие культурные традиции, народное искусство, в том числе представители различных национальностей, проживающих на территории региона в возрасте от 50 лет и старше. Всего организаторами фестиваля-конкурса было получено более 125 заявок на участие в пяти номинациях: «Народное пение», «Народный инструмент», «Народный танец», «Вольное народное творчество» и «Народно-прикладное искусство».



В рамках фестиваля состоялась серия онлайн мастер-классов и прямых эфиров по тематике национальных традиций. Кроме того, была организована викторина о культуре и традициях народов Самарской области в онлайн и офлайн-форматах, онлайн-марафон «Наш регион», а также выездной семинар для руководителей творческих групп.

По результатам 5 отборочных смотр-конкурсов, которые состоялись в Самаре, Тольятти, поселке Прибрежный, Сергиевском и Красноармейском районах были определены по три лидирующие команды в каждой номинации, которые получат дипломы и памятные призы в рамках церемонии награждения на гала-концерте фестиваля.



Фестиваль приурочен к году культурного наследия народов России. На гала-концерте прозвучат песни на мордовском, чувашском, русском языках, татарско-башкирский наигрыш, татарский танец и т.д.



Почетными гостями гала-концерта станут:

Покровский Павел Александрович, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области;

Антимонова Марина Юрьевна, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы;

Бурцев Сергей Александрович, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи.



В программе гала-концерта:

с 13:00 до 14:00 в фойе будут организованы 20 мастер-классов участников фестиваля-конкурса в номинации «Народно-прикладное искусство», выставка творческих работ, выставка фотографий с отборочных смотр-конкурсов. Также будет представлено выступление кукольного театра «Серебряный колокольчик» «серебряных» волонтеров отряда «Добрые сердца» из Сызрани.

с 14:00 до 16:00 гала-концерт, выступление почетных гостей, награждение победителей.

На протяжении всего мероприятия будет работать тематическая фото-зона.

Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Приглашаем представителей СМИ посетить Гала-концерт Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд».



Дата и время: 28 июня 2022 года с 13.00 до 16.00

Место проведения: г. Самара, ул. Шостаковича, 7 (Дом Офицеров Самарского Гарнизона имени Ворошилова).