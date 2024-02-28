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В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»

28 февраля 2024 13:39
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В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»

29 февраля 2024г. в 11:00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (г. Самара, ул. Куйбышева, 151) состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия».
Напомним, творческий марафон проводился с ноября по декабрь 2023 года и состоял из трех творческих конкурсов в трех возрастных группах: конкурс изобразительного творчества «Тысяча и одна ночь», конкурс чтецов «Наследие Омара Хайяма», исторический конкурс, посвященный 80-й годовщине Тегеранской конференции.

Марафон проводится с целью развития и укрепления двухсторонних связей между Россией и исламской республикой Иран, изучения истории, культуры двух стран и в связи с 80-летием проведения Тегеранской конференции.

  • Уникальность проекта «Российско-иранский творческий марафон Культурная дипломатия» заложена в самой истории – 80 лет назад прошла Тегеранская конференция, подготовка к которой происходила в военном Куйбышеве, когда город стал запасной столицей СССР в 1941–1943 годах. Значение встречи глав государств антигитлеровской коалиции в Тегеране огромно, именно она во многом определила послевоенное развитие всего мира. Этот исторический факт лег в основу дальнейшего культурного взаимодействия между Россией и Ираном, которое актуально до сих пор.


Организаторами марафона являются Фонд социального развития «Надежда», РО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, Самарский Дворец детского и юношеского творчества. Партнерами выступили Отделение Российского Исторического Общества в Самарской области, Самарская областная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, Центр консультационных услуг «Иранцы за рубежом». Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки Самарской области.

В финальном мероприятии марафона примут участие учащиеся школ Самарской области (муниципальных районов Кинель-Черкасский, Челно-Вершинский, Сергиевский, Ставропольский, Большеглушицкий, Волжский, Красноярский, Кошкинский и городских округов Похвистнево, Сызрань, Кинель, Жигулевск, Тольятти, Самара), присылавшие свои работы на конкурс изобразительного творчества «Тысяча и одна ночь» и конкурс чтецов «Наследие Омара Хайяма», а также студенты исторических факультетов Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва и Самарского государственного социально-педагогического университета, присылавшие свои работы на исторический конкурс.

На рассмотрение жюри, в состав которого вошли представители ГБОУ ДО СО СДДЮТ, Фонда социального развития «Надежда», педагоги школ и творческих объединений, преподаватель кафедры театральной режиссуры СГИК, научные работники Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва, поступило более 300 заявок. В результате работы жюри были определены 21 лауреат 1, 2, 3 степени по соответствующим номинациям и возрастным группам. Финалисты Поэтического конкурса прочтут произведения Омара Хайяма, Исторического конкурса – презентуют свои доклады, а работы лауреатов и участников Художественного конкурса будут представлены на выставке детских художественных работ в Самарском Дворце детского и юношеского творчества. Также, в программе финального мероприятия марафона прозвучит пройдет концертная программа творческих коллективов Дворца детского и юношеского творчества, школы №16, молодёжной общественной организации «Молодая гвардия», «Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации», «Лицея Государственной службы и Правоохранительных органов».

❗Вход на мероприятие свободный!

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