в Самаре состоится фестиваль немецкой культуры

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На этой неделе в Самаре пройдет областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье», посвященный 170-летию Самарской губернии и 30-летию общественной организации «Региональный центр немецкой культуры «Надежда». Мероприятие состоится 21 ноября 2021 года в 12:00 в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина (ул. Л. Толстого, 94).

Фестиваль организуется Региональным центром немецкой культуры «Надежда» при поддержке министерства культуры Самарской области, АОО «Международный союз немецкой культуры» и Администрации г. о. Самара.

Отметим, что одна из главных задач фестиваля и деятельности центра в целом – сохранение и популяризация исторического наследия, языка и национальной культуры российских немцев.

В программе мероприятия:

- выставка, раскрывающая различные аспекты работы общественных организаций российских немцев в Самарской области;

- фестивальный концерт, в котором примут участие творческие национальные коллективы и отдельные исполнители.

Вход свободный. При этом организаторы мероприятия обращают внимание на необходимость соблюдения всех требований безопасности в период пандемии (нужно будет предъявить необходимые документы).