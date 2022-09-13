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В Самаре сняли фильм «Чайкин остров»

13 сентября 2022 09:31
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В Самаре сняли фильм «Чайкин остров»

Команда из 17 человек, более 10 актеров, 5 съемочных дней, 5 месяцев подготовки — все это о съемках короткометражной драмы «Чайкин остров» режиссера Антона Долганова и сценариста Марии Якутиной из Самары.

Команда видеостудии Modjo Films, под руководством режиссера Антона Долганова на этой неделе завершила съемки нового фильма «Чайкин остров». Съемочная группа в составе семнадцати человек провела первые три дня посреди Волги на острове недалеко от известного всем самарцам села Винновка.

Ребята отработали все смены, что называется с полным погружением в жизнь героев картины: палаточный городок, по четыре спальника на каждого, котелки, и багажник провизии - все самое необходимо с собой. Когда снимаешь в природных условиях, огромную роль играет фортуна и удача была на стороне команды.

«В первый день мы снимали сцену детских воспоминаний героя и по задумке она должна была быть светлой, яркой и солнце вышло именно тогда, когда это было нужно. И таких элементов удачи за время съемок было очень много. Дождь тоже пришелся к месту, ведь это короткометражная социальная драма и пасмурная погода добавила эмоций картинке, получился такой природный киноэффект, рассказывает режиссер картины Антон Долганов. – Все три дня большая часть команды ночевала на острове, а часть уезжала с оборудованием в Винновку. Мы все справилась, я очень горжусь каждым. Было непросто, ведь в этом году сентябрь достаточно холодный, но магия кино все вокруг преображает».

Оператор-постановщик картины Владислав Сидоров, поделился ощущениями от работы по ту сторону камеры:

«Проект очень непростой, потому что большую часть фильма мы снимаем на природе. В помещении больше контроля за светом и другими важными техническими параметрами. Плюс физическая нагрузка, поэтому в этот раз арендовали более легкую камеру, чтобы быть более манёвренным и отработать десятичасовые смены без долгих перерывов – природа и погода ждать нас не будут».  

Съемочные дни на острове стартовали в 5–6 утра, а актеров ко времени доставляли из Самары на арендованном катере. Здесь команде тоже повезло: «руководитель транспортного цеха» и любитель волжских островов Дмитрий обеспечил безопасную логистику.

 

Главные герои фильма предстанут перед зрителем в трех временах: конец 70-х, 90-е и наше время. Актер театра «СамАрт» Алексей Елхимов как раз сыграл главного героя «нашего времени», и тут снова счастливое совпадение - актер занимается яхтингом, что помогло ему чувствовать себя на съемках на воде еще более уверенно. А главная героиня - актриса Самарского Художественного театра «Витражи» Алла Набокова с помощью грима сыграла киномаму в двух временах.

 

Вторая часть съемок проходила уже в квартире, в которой, кажется, что застыло время: обстановка, интерьер, предметы быта – все совпало с нужной для фильма картинкой из 90-х и это немного облегчило задачу художнику-постановщику. Снимать в помещении технически было легче, но морально пришлось непросто даже тем, кто знает наизусть сценарий, вдруг оживший благодаря актерской игре: ведь каждый в жизни сталкивался с проблемой «отцов и детей».

По словам Антона Долганова, премьера фильма состоится весной 2023 года. Сейчас ребята уходят на постпродакшн – капиталоемкая и самая сложная часть работы над фильмом. Поддержать проект и попасть в титры можно на сайте фильма

Короткометражная драма «Чайкин остров» основана на реальных событиях.  Алексей - главный герой, после смерти отца отправляется по просьбе мамы вместе с ней на Чайкин остров, где долгие годы располагается лагерь, импровизированный городок с летними самодельными домиками и своим бытом. Отец Алексея на протяжении всей жизни каждый сезон - с апреля по октябрь - проводил время на острове, уделяя мало внимания сыну, а юный Леша не разделял интересы отца. На фоне этого отношения родных людей разладились, а взаимные обиды с годами только помножились. По приезду на остров на отцовской лодке, Алексей раскапывает схрон вещей, которые по традиции все «постояльцы» острова закапывают с наступлением первых холодов. В процессе Алексей погружается в воспоминания и «раскапывает» кое-что и о себе, а через непростой диалог с мамой приходит к непростому выводу… но время уже не вернуть.  

Актерский состав: Алексей Елхимов, Алла Набокова, Александр Цыцеров, Сергей Маркелов, Юлия Суворова, Владимир Сапрыкин, Алексей Якиманский, Всеволод Сергиенко, Игорь Тихов, Роман Мосолов, Диана Чекмарева.

Это не первая совместная работа режиссера Антона Долганова и сценариста Марии Якутиной: фильм прошлого года «Как обычно» в июне стал победителем международного кинофестиваля Short to the Point.

 

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