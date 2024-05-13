В Самаре Шостакович Опера Балет представит Российскую премьеру Вечера французских балетов

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31 мая в 18.30 и 2 июня в 15.00 Шостакович Опера Балет представит Российскую премьеру Вечера французских балетов.

12+

I отделение:

«Праздничный вечер» – одноактный балет.

Музыка Лео Делиба (1836 - 1891)

Хореография Лео Стаатса (1877 - 1952)

Постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака

Балетмейстер-постановщик, художник по свету – Юрий Бурлака

Музыкальный руководитель и главный дирижер – Евгений Хохлов

«Праздничный вечер» был создан Лео Стаатсом для знаменитой русской танцовщицы Ольги Спесивцевой, которая в 1924 году начала танцевать в парижской Опере. Партитура была сформирована на основе музыки из балета «Ручей» Лео Делиба.

Впервые балет был показан на сцене парижской Оперы 1 июля 1925 года. Задуманный, вероятно, как небольшой дивертисмент, задачей которого было оттенить шедшую в один вечер с ним оперу, балет заслужил самостоятельный успех, и уже за первые три сезона был показан пятьдесят раз, а к началу 1962 года спектакль выдержал уже триста представлений.

В своем отзыве критик и историк балета Андре Левинсон писал: «Балет привлекателен тем, что там постоянно танцуют. Господин Лео Стаатс, хореограф, который слишком часто бывает импульсивным, беспорядочным и несовершенным, никогда не добивался бóльшего успеха».

II отделение:

«Два голубя» – балет в одном действии и трех картинах по басне Жана де Лафонтена.

Музыка Андре Мессаже (1853-1929)

Либретто Анри Ренье и Луи Меранта в редакции Юрия Бурлака

Хореография Луи Меранта (1828 - 1887)

Постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака

Балетмейстер-постановщик – Юрий Бурлака

Дирижер-постановщик – Алишер Бабаев

«Два голубя» – редчайший пример французского балета, поставленного в конце XIX века и сохранившегося в сценической практике до нашего времени. Не менее интересен этот спектакль тем, что принадлежит к чрезвычайно малочисленной, но от этого не менее интересной группе произведений, либретто которых основывалось на сюжетах известных басен.

Либретто балета Мессаже «Два голубя» принадлежало хореографу Луи Меранту и Анри Ренье, которые по-своему пересказали известную басню Лафонтена (в русском переводе Крылова она получила такое же название: «Два голубя»), придав ей более «человеческий» облик и оставив лишь основную идею. Так, сюжет балета разворачивается вокруг молодого человека Пепио, отправившегося с цыганским табором на поиски приключений, и его невесты Гурули, которая пытается вернуть его домой.

«Два голубя» Мессаже были редчайшим примером парижского балетного спектакля конца XIX века, успех которого со временем не угасал. В первый раз он был возобновлен в 1894 году для танцовщицы Жюлии Сюбрá, второй – в 1912 для Карлотты Замбелли. И это кажется удивительным, ведь в это время Париж уже видел первые спектакли знаменитых Русских сезонов. Причем, каждое из возобновлений «Двух голубей» встречалось все с бóльшим воодушевлением как критики, так и зрителей.

В 1906 году балет был поставлен на сцене Ковент-Гарден, а в 1961 году, Фредерик Аштон показал свою версию балета «Два голубя», которая стала классикой английского хореографического театра.