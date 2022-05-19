В Самаре сегодня в фестивальном городке на набережной выступит группа «Моя Мишель

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Во второй день Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» запланировано множество мероприятий и событий, которые смогут посетить жители и гости Самарской губернии.

С 10:00 начинают свою работу конкурсные площадки фестиваля. Впервые за всю историю фестиваля все желающие могут стать зрителями конкурсных концертов участников из различных субъектов. Напомним, в 2022 году конкурсная программа представляет собой выступление участников по основным направлениям фестиваля. В этом году их 10: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео и арт-направление. Каждое выступление участников юбилейной студенческой весны объединено оригинальной идеей и стилистическим режиссерским решением.

Концерты будут проходить на ключевых площадках города: ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета», КРЦ «Звезда», ДК «Железнодорожников им. А.С. Пушкина», ГБУК «Самарская государственная филармония», ГБУК «Самарский театр юного зрителя «СамАрт», ГБУК «Самарский театр кукол», УК «МТЛ Арена», Точка кипения Самарского государственного экономического университета, Самарский университет (корпус на ул.Молодогвардейской, 151).

Так, 19 мая вниманию зрителей будет представлена «Региональная программа» делегаций. Также в этот день состоятся выступления по направлениям: вокальное, танцевальное, театральное, цирковое искусство и оригинальный жанр.

Подробная информация о конкурсной программе и направлениях размещена на официальном сайте фестиваля (https://studvesna63.ru). Вход на площадки – по бесплатным электронным билетам. Количество билетов ограничено. Один гость может получить только один билет.

Для получения билета необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля по ссылке studvesna63.ru, выбрать любимое конкурсное направление и дату посещения площадки. Электронный билет появится в личном кабинете, его необходимо будет предъявить при входе на мероприятие.

С 12:00 до 22:30 на 2-ой очереди Самарской набережной и площади Куйбышева будет открыт «Фестивальный городок». Здесь гости и участники смогут посетить интересные мастер-классы, проявить себя на интерактивах и послушать лекции экспертов и приглашенных гостей.

В 21:30 в «Фестивальном городке» на Самарской набережной (в районе Полевого спуска) выступит группа «Моя Мишель».

Еще более насыщенной будет программа для самих участников фестиваля. В 8:00 начинаются репетиции по конкурсным направлениям. Затем в первой половине дня, с 10:00 до 13:00, проходит работа конкурсных площадок по направлениям: «Вокальное» в «Самарской государственной филармонии», «Театральное» в «Самарском театре юного зрителя «СамАрт» и «Самарском театре кукол», с 11:00 до 15:00 «Региональная программа» в КРЦ «Звезда», «Оригинальный жанр» с 12:00 до 15:00 в ДК «Железнодорожников», также с 12:00 до 20:00 конкурсное направление «Арт» в номинации «Стрит-арт» на территории «Фестивального городка».

Во второй половине дня, с 15:00 до 18:00, продолжат работу по графику конкурсные площадки: «Вокальное» направление в «Самарской государственной филармонии», «Танцевальное» направление в «Самарском театре кукол», с 17:00 до 19:00 «Оригинальный жанр» в номинации «Цирковое искусство» в УК «МТЛ Арена» и направление «Региональная программа» с 17:00 до 21:00 в «Самарском академическом театре оперы и балета».

Организаторы обращают внимание жителей и гостей губернии на возможные изменения в программе.

Гостям и участникам мероприятий напоминают о важности соблюдения профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Соблюдение элементарных мер предосторожности, таких как ношение масок, мытьё рук и обработка антисептическими средствами, поможет сохранить здоровье.