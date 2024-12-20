В Самаре прозвучит древнерусское пение

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В галерее "Новое пространство" 20 декабря в 18:00 пройдет концерт богослужебной музыки (0+) в исполнении ансамбля древнерусского певческого искусства "Стихира".

В репертуаре тольяттинского ансамбля - песнопения знаменного и демественного распевов XV-XVII веков, раннее русское многоголосье и русские духовные стихи.



Руководят "Стихирой" клирик Казанского храма иерей Михаил и матушка Юлия Желтиковы. Выпускники дирижерско-хорового отделения Нижегородской консерватории уже 25 лет занимаются темой древнерусского песенного искусства.



Вход на концерт свободный, пишет Сова.