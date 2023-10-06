В Самаре прозвучало «Музыкальное приношение учителю»

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В зале Самарской филармонии находились все, кто имеет отношение к самарским школам искусств. В названии концерта присутствует отсылка к циклу произведений Баха.

Отметим, что концерт уже стал традиционным местом для общения учителей со своими выпускниками, которые покоряют, в том числе, столичные учебные заведения, выступают на больших сценах. Так, трогательные встречи в фойе филармонии перетекли в концертную программу.

Лучший способ поблагодарить своего учителя — продемонстрировать свой талант и успехи на своем поприще, найти свою нишу в музыкальном мире и передать знания своим ученикам. В этом и есть связь поколений и основа профессии учителя

⚡️На сцену выходили не только именитые воспитанники самарских школ искусств, но и совсем юные дарования, которые в свои годы уже добились признания в музыкальной среде.