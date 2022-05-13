В Самаре прошёл I Королевский инклюзивный бал

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11 мая 2022 года прошёл I Королевский инклюзивный бал, который был организован Межрегиональной молодёжной общественной организацией «Инклюзивный Ресурсный Центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда президентских грантов, Администрации губернатора Самарской области, Правительства Самарской области и Министерства культуры Самарской области.

В этом году участниками танцевального праздника стали более 100 человек. Также в нём приняли участие 7 делегаций в составе 26 человек из других регионов России. Они прошли обучающую программу по работе с самарскими инклюзивными практиками и научились организовывать салонные адаптированные балы для дальнейшей реализации мероприятий в своих в своих городах зимой 2022 года.

На балу участники исполнили танцы конца XIX – начала XX века, такие как полонез, медленный и фигурный вальсы, польку «Улица», танго, контрданс «Весна в Самаре» и танец памяти Сергея Болдырева. Все включенные в программу танцы были адаптированы для комфортного участия детей и молодежи с инвалидностью и без нее.