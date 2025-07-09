В Самаре прошли съемки Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ

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В Самарской области в начале июля прошли съемки новой серии всероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В новых роликах будут представлены 14 регионов Приволжского федерального округа. Для проекта будут записаны 7 уникальных музыкальных композиций в формате живого исполнения на фоне знаковых культурных, природных и этнографических достопримечательностей.

В съемках приняли участие более 30 артистов из Самарской области. Среди участников проекта наши творческие земляки — Дмитрий Жохов, вокалист кавер-группы «Ананасы», струнный квартет Anima, Евгений Фомичев, Мария Феофанова, ансамбль гитарной музыки "Резонанс", Дмитрий Буцыков и ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд», детский танцевальный коллектив «Искорки», Леонид Кузьмин, Ольга Пилова, Савва Зорин, солистка ансамбля народной песни "Прялица" Арина Зайцева.

В основе проекта лежит идея живого музыкального взаимодействия. Команда проекта с мобильным комплектом звукозаписывающего и съёмочного оборудования записывает талантливых исполнителей из разных уголков России и мира, объединяя их в одной музыкальной композиции. Результатом становится живой и неповторимый калейдоскоп лиц, голосов и городов, складывающийся в яркий портрет региона и всей страны.

Автор и руководитель проекта — Тимур Ведерников, заслуженный артист Ингушетии, музыкант, композитор, певец и продюсер. Постоянный участник телевизионных шоу "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души» отметил, что Приволжский регион уникален по своему этническому и культурному многообразию: «Я уверен, что видеоролики, которые мы сделаем, станут ярким событием и покажут стране и всему миру, как прекрасно Поволжье и люди, живущие в нём! Наш проект объединяет людей с помощью песен, которые зашиты в нашем культурном коде. Самарская область будет представлена очень разнообразно: от народных инструментов до гитаристов-виртуозов международного уровня».

Участники проекта поделились своими эмоциями от съемок. «Получил массу удовольствия от работы с профессионалами в своем деле. Было здорово спеть с ребятами из других городов, не покидая при этом своего. Исполнять песни, на которых вырос, которые знаешь с пеленок - это очень круто, заряжает! Очень рад, что могу поделиться частичкой себя со всеми, кто любит действительно хорошую, родную музыку», - сказал солист самарской кавер-группы «Ананасы» Дмитрий Жохов.

Дмитрий Буцыков, балалаечник-виртуоз принял участие в съемках вместе со своим ансамблем. «Проект «МузыкаВместе» подарил мне и ансамблю «Волга-фолк Бэнд» яркие незабываемые эмоции от общения с удивительным Тимуром Ведерниковым и его высокопрофессиональной командой. Участие в масштабном и интересном проекте – это всегда импульс для раскрытия творческого потенциала. Будем с нетерпением ждать выхода музыкальных видеоклипов песен «Гляжу в озера синие», «Течет река Волга» и «Наш сосед» с нашим участием!» - отметил Дмитрий Буцыков.

Съемки проекта продлятся до сентября и уже в октябре планируется выход первого ролика.

Фото предоставлены организаторами проекта

