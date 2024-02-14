В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль

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В минувшие выходные в Самарской области состоялся традиционный Зимний Грушинский фестиваль, который прошел в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2023-2024» с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Фонда Олега Митяева и Самарского областного Грушинского клуба.

Программа прошла в концертном зале Окружного дома офицеров. В двух масштабных сборных концертах участвовало более 10 известных авторов, исполнителей и музыкантов, более 40 юных участников. Концерты Зимнего Грушинского посетили 1200 зрителей.

Зимнему Грушинскому фестивалю более 40 лет. География участников 2024 года – Самара, Москва, Томск, Тюмень, Челябинск, Казань, Тольятти, Ульяновск и др.

10 февраля состоялся яркий и необычный концерт из двух отделений. Первая его часть особенно символична для Грушинского фестиваля, так как в ней был представлен авторский детско-юношеский проект «Рука в руке», который уже более трех лет собирает сотни юных участников, получающих уникальную возможность выступить на одной сцене с авторами их любимых песен, мэтрами авторской песни, популярными исполнителями и коллективами. Вместе с детьми на сцене выступили такие заслуженные мэтры, как Вадим Мищук, Анатолий Киреев, Роман Ланкин, Андрей Колесников, Грушинское трио. Среди юных участников концерта: Театральная студия «Первые шаги», руководителем которой является Анна Добротворцева, г. Самара, Кира Егорова из детского Образцового клуба авторской песни «Жигули», под руководством Ирины Высоцкой, детская студия авторской песни «Октава», руководитель студии Елена Ключникова, Борис Ефремов и Екатерина Аранцева из клуба авторской песни «Жигули», Ульяна Рабинович, педагог – Ольга Ермолаева.

Второе отделение дневного концерта, в названии которого приведена одна из самых узнаваемых в жанре авторской песни строчек - «Там у огня ожидают, представьте, меня…», было посвящено предстоящему в 2024 году 90-летию со дня рождения Юрия Визбора. Участники концерта вспомнили легендарного мэтра, исполнили его песни в сопровождении ностальгических кадров 70-х годов прошлого века, когда Юрий Иосифович приезжал на Грушинский фестиваль, возглавлял жюри Грушинского фестиваля, и, конечно, панорам горных вершин, которым Визбор посвятил множество своих песен.

Вечер завершился традиционным гала-концертом «Сверим наши песни», в котором приняли участие все гости фестиваля: Вадим Мищук (Москва), Анатолий Киреев (г. Челябинск), Роман Ланкин (г. Томск), Юлия Зиганшина (г. Казань), Марина Дмитриева и Иван Вершинин (г. Тюмень), Грушинское трио - Анатолий Головин, Ольга Ермолаева, Александр Исаев (г. Самара), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара), Юрий Карпов (г. Самара), Александра Солдатова (г. Самара), Марина Бударина (г. Тольятти), Александра Панюшкина (г. Самара).

Концерт «Сверим наши песни» транслировался на официальных ресурсах Грушинского фестиваля, поэтому зрители, не имевшие возможность посетить концерт, смогли увидеть его в трансляции. Только за первый день трансляцию просмотрели более 4500 зрителей. Онлайн-трансляцию в популярном паблике Самары в ВКонтакте посмотрели более 16 000 зрителей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что Зимний Грушинский фестиваль давно стал всенародно любимым брендом Самарской области. Грушинский фестиваль является одной из визитных карточек региона. Кроме того, в прошлом году во время гала-концерта на Грушинском фестивале родилась идея патриотического фестиваля бардовской песни «Za Победу», который сейчас проходит в Самаре.