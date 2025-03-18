В Самаре прошел концерт фестиваля Дороги Победы

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17 марта 2025 года на сцене Самарского академического театра драмы им. М.Горького прошел памятный концерт в рамках масштабного музыкального фестиваля «Дороги Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект, организованный Фондом развития музыкального искусства Фабио Мастранджело, является обладателем гранта Президентского Фонда культурных инициатив. Информационный партнер проекта — портал «Культура.РФ».

«Самаре (или ранее Куйбышеву) в годы Великой Отечественной войны выпала особая миссия — стать запасной столицей нашей страны. Сюда были эвакуированы правительственные учреждения и крупнейшие предприятия, сюда был вывезен художественный фонд нации, писательские и композиторские организации, целые творческие коллективы. Творческая жизнь в городе не затихала ни на минуту. Именно здесь впервые прозвучала Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича, символ стойкости и мужества народа-победителя. Культура в буквальном смысле стала мощным инструментом мобилизации, поддерживая героизм, стойкость и веру в победу, — отметил художественный руководитель и главный дирижер фестиваля «Дороги Победы», президент Фонда развития музыкального искусства Фабио Мастранджело.

Фестиваль «Дороги Победы» познакомил зрителей Самары с яркой палитрой музыкальных произведений и фрагментами оперных постановок, которые были представлены в военное время в Куйбышеве. В исполнении симфонического оркестра музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, а также молодых голосов Санкт-Петербурга прозвучали классические произведения, известные оперные арии зарубежных и русских композиторов — Верди, Массне, Беллини, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, а также популярные песни военного времени.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина поделилась: «Сегодня в Самаре прошел замечательный концерт, в рамках празднования 80-летия Победы. Гости вечера услышали произведения великих композиторов и современных музыкантов, посвященные военной тематике. Это была уникальная возможность прикоснуться к прекрасному и вдохновляющему миру музыки и поэзии. Свое широкое мастерство и талант подарил нам маэстро Фабио Мастранджело. Мы смогли вновь услышать знакомые и любимые с детства песни, написанные во времена Великой Отечественной войны. Культура всегда была и остаётся нравственным и духовным ориентиром, способным объединять нас и давать веру в Победу! Благодарю всех, кто был частью этого великолепного концерта!».

Открыла концерт «Священная война» Александрова — одна из самых известных и знаковых песен ВОВ, ставшая гимном защиты Отечества. В самых тяжелых боях она помогала выдержать вражеские атаки и не потерять крепость духа. Знаковое произведение исполнил сводный хор Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации — юных девушек в возрасте 13-15 лет. Еще в 1764 году, по Указу Екатерины II, в Петербурге был основан Институт благородных девиц, призванный «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества» с изящными манерами и высоким уровнем культуры. Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ стал преемником этих традиций в XXI веке. Участницы хора не понаслышке знают о том, что такое война. В Пансион принимают дочерей военнослужащих отдаленных гарнизонов, детей участников боевых действий, награжденных государственными наградами и погибших при выполнении воинского долга. Это молодое поколение истинных патриотов, которые со знанием и любовью относятся к культурному наследию своей страны и бережно хранят историческую память о Великой Отечественной войне.

Перечень классических произведений, прозвучавших на концерте в Самаре, был реконструирован на основе архивных афиш 1941 — 1945 гг. На сцене им помогли ожить солисты Санкт-Петербургского музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина: Анна Викулина, Назия Аминева, Елизавета Михайлова, Павел Шнипов, Дмитрий Мулярчик, Тигрий Бажакин и Иосиф Пилиев.

Изюминкой концерта стала музыка современных композиторов, посвященная военной тематике. Фестиваль «Дороги Победы» показал, что новые партитуры отличаются не меньшей мелодичностью и пронзительностью образов. Молодой, но уже известный композитор Петр Корягин, автор музыки к фильму о героях 1941 года «Сталь», представил свою композицию «Помним». Это произведение служит вечным напоминанием о тех, кто не вернулся с фронта. Кроме того, прозвучали несколько композиций победителя III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» Олеси Бердниковой — из сериала о Великой Отечественной войне «Катюша» и документального фильма «Война и мифы».

Уникальный видеоряд, специально созданный для концерта, придал особую атмосферу происходящему. На большом экране зрители увидели архивные кадры военных лет, редкие фотографии из жизни на фронте и в тылу. Единство музыки и видеоряда стало своеобразным мостом между прошлым и настоящим, связующим звеном с предыдущими поколениями, спасающим от опасного забвения важнейших страниц отечественной истории.

Онлайн-трансляция концерта прошла на портале «Культура.РФ» и в социальных сетях фестиваля «Дороги Победы». Телевизионная версия концерта будет показана 9 мая на телеканале ТБН.

Музыкальный фестиваль «Дороги Победы» стартовал 25 февраля 2025 года в Якутске. 30 апреля музыкальный десант Фабио Мастранджело выступит в Калининграде (Дом искусств). Завершится фестиваль 9 мая, в День Великой Победы, в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации).

Фотограф Евгения Смирнова