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Конкурс «Армия культуры» является одним из этапов Армейских международных игр.
В Самаре пройдёт всероссийский этап Международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры»
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В Самаре пройдёт всероссийский этап Международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры»

27 мая 2022 17:44
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Конкурс «Армия культуры» является одним из этапов Армейских международных игр.

С 30 мая по 1 июня 2022 года в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е.Ворошилова (г.Самара, Шостаковича, 7) в рамках VIII Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил Российской Федерации пройдёт всероссийский этап Международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры».

Конкурс «Армия культуры» является одним из этапов Армейских международных игр. В творческих соревнованиях этого года примут участие Ансамбли песни и пляски Восточного, Центрального, Южного и Западного военных округов, Тихоокеанского, Черноморского и Северного флотов, а также Ансамбли песни и пляски Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» и Железнодорожных войск Минобороны России.

За право стать лауреатами конкурса также будут бороться Ансамбль песни и пляски Приволжского округа Росгвардии Российской Федерации и Показательный оркестр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Победители всероссийского этапа определятся в трёх номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство» и «Инструментальный жанр».

По результатам отборочных соревнований будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации, которая примет участие в Армейских международных играх – 2022.

Помимо этого, артисты коллективов-участников выступят для раненых в ходе спецоперации военнослужащих, проходящих лечение в самарском 426 военном госпитале Министерства обороны Российской Федерации.

 

Фото:   департамент информационной политики СО.

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