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В Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии

28 августа 2024 12:53
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В Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии

В этом году Республика Ингушетия отмечает 100-летие со дня образования, в рамках празднования юбилейной даты в Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии. Жителям Самарской области будут представлены концерт коллектива Государственной филармонии им. А. Хамхоева, выставка произведений изобразительного искусства, ингушского традиционного костюма, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

29-31 августа в историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина состоится выставка «Ингушетия. Страна башен и искусных мастеров». На выставке будут представлены более 80 произведений искусства, созданных известными живописцами и мастерами декоративно-прикладного искусства в различных жанрах и техниках.

Один из разделов выставки будет посвящен истории национального ингушского костюма. Здесь будут показаны образцы стилизованных, традиционных ингушских национальных костюмов и фрагменты декора одежды, куклы в ингушских традиционных костюмах. Гости выставки также смогут познакомиться с работами Ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг». Выставка «Этюды Дзурдзукети. Культурный код» — это традиционное искусство в новых формах, в котором сочетаются многовековые технологии с современным подходом. Еще один раздел выставки посвящен бытовым принадлежностям. Здесь представлены предметы медной и деревянной утвари: водоносные кувшины, чаши и др.

«Мы уже не первый раз встречаем на гостеприимной самарской земле наших коллег. Для жителей и гостей Самары это уникальная возможность познакомиться с богатой культурой и традициями ингушского народа», — поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

31 августа в Самарской филармонии состоится концерт одного из ведущих коллективов республики Ингушетия — Государственной филармонии им. А. Хамхоева (г. Назрань). Гордостью филармонии являются уникальные творческие коллективы, поражающие своей самобытностью, яркостью и талантом. В этот вечер гостей ожидает национальный фольклор, ингушская эстрада и национальные танцы в исполнении оркестра народных инструментов, ансамбля народного танца и солистов-вокалистов.

Фото – министерство культуры Самарской области

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