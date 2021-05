В Самаре пройдет джазовый фестиваль «Движение»

110

С 22 мая по 10 июня в Самаре пройдет II Международный джазовый фестиваль «Движение». В этом году он охватит множество локаций Самары. II Международный джазовый фестиваль «Движение» будет иметь самые разнообразные форматы: от выступлений юных участников, концертов, лекций, выставок и экскурсий, до мастер-классов маститых джазменов, джем-сейшнов и оупен-эйров.

Джазовый «марафон» предоставит жителям Самары и области возможность, не покидая региона, посетить серию незабываемых музыкальных и образовательных активностей международного уровня.

Каждый концертный вечер будет посвящен определенному музыкальному направлению. Мы ждем трио любимца публики всего мира — Benito Gonzalez (Нью-Йорк-Москва), исполняющего композиции, соединяющие джаз и world-music, джаз-квартет Алины Енгибарян, Сашу Алмазову и NON Cadenza, Квинтет выдающегося тромбониста, композитора и аранжировщика Сергея Долженкова, работающего на стыке джаза, рока, хип-хопа и драм энд бейс; вечер классического джаза в исполнении Академического симфонического оркестра Самарской филармонии, маэстро Михаила Щербакова и уникального пианиста и певца Олега Аккуратова, а также концерт квартета Константина Гевондяна и вокалистки Полины Касьяновой, посвященный 120-летию великого Луи Армстронга, новую программу Ties&Heels на летней веранде Дома Сивре.

В рамках джазового фестиваля «Движение» пройдет Moving Club For Kids. Это джазовое событие для детей от 9 до 17 лет. Moving Club For Kids дает шанс будущим джазовым звездам почувствовать себя полноценной частью большого праздника джаза. Цель Moving Club For Kids — показать все многообразие джазовой подготовки детей и подростков в Самаре, обменяться педагогическим опытом, и, конечно же, открыть и поддержать новые таланты.