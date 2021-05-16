Я нашел ошибку
Главные новости:
Вкусный препарат от коронавируса! Теперь со вкусом банана!
"Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России".
Бывший советник Рейгана попросила российское гражданство у президента Владимира Путина
Международный джазовый фестиваль «Движение» будет иметь самые разнообразные форматы.
В Самаре пройдет джазовый фестиваль «Движение»
С помощью мобильного приложения начали вычислять водителей, лишенных прав или передвигающихся на незарегистрированном транспортном средстве.
Российские автоинспекторы используют новый способ ловить нарушителей
Они рассылают пользователям "письма счастья" о том, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия.
Мошенники воспользовались вступлением в силу новых правил конфиденциальности WhatsApp и придумали новую схему обмана
В Самаре заболели 39 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
"Болельщики помогли нам стать той командой, которой мы стали."
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин  подвел итоги встречи и сезона
В Тольятти загорелись склады
В Тольятти загорелись склады
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74
-0.36
EUR 89.62
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет джазовый фестиваль «Движение»

16 мая 2021 16:45
110
Международный джазовый фестиваль «Движение» будет иметь самые разнообразные форматы.

С 22 мая по 10 июня в Самаре пройдет II Международный джазовый фестиваль «Движение». В этом году он охватит множество локаций Самары. II Международный джазовый фестиваль «Движение» будет иметь самые разнообразные форматы: от выступлений юных участников, концертов, лекций, выставок и экскурсий, до мастер-классов маститых джазменов, джем-сейшнов и оупен-эйров.

Джазовый «марафон» предоставит жителям Самары и области возможность, не покидая региона, посетить серию незабываемых музыкальных и образовательных активностей международного уровня.

Каждый концертный вечер будет посвящен определенному музыкальному направлению. Мы ждем трио любимца публики всего мира — Benito Gonzalez (Нью-Йорк-Москва), исполняющего композиции, соединяющие джаз и world-music, джаз-квартет Алины Енгибарян, Сашу Алмазову и NON Cadenza, Квинтет выдающегося тромбониста, композитора и аранжировщика Сергея Долженкова, работающего на стыке джаза, рока, хип-хопа и драм энд бейс; вечер классического джаза в исполнении Академического симфонического оркестра Самарской филармонии, маэстро Михаила Щербакова и уникального пианиста и певца Олега Аккуратова, а также концерт квартета Константина Гевондяна и вокалистки Полины Касьяновой, посвященный 120-летию великого Луи Армстронга, новую программу Ties&Heels на летней веранде Дома Сивре.

В рамках джазового фестиваля «Движение» пройдет Moving Club For Kids. Это джазовое событие для детей от 9 до 17 лет. Moving Club For Kids дает шанс будущим джазовым звездам почувствовать себя полноценной частью большого праздника джаза. Цель Moving Club For Kids — показать все многообразие джазовой подготовки детей и подростков в Самаре, обменяться педагогическим опытом, и, конечно же, открыть и поддержать новые таланты.

 

 

Теги: джазовый фестиваль Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
15 мая до 23.30 с интервалом 30 минут от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» курсирует специальный бесплатный автобус.
15 мая 2021, 16:09
В Самаре начал работу бесплатный автобус "Ночи музее-2021" 
15 мая до 23.30 с интервалом 30 минут от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» курсирует специальный бесплатный автобус. Общество
431
Тело мужчины водолазы подняли с глубины 7 метров.
15 мая 2021, 14:58
В реке Самара около яхт-клуба «Парус» утонул мужчина
Тело мужчины водолазы подняли с глубины 7 метров. Происшествия
465
В 2021 году преобразится порядка 50 дворов в девяти районах города. На сегодняшний день полным ходом идут работы в 3 дворовых территориях.
14 мая 2021, 18:05
В Самаре началось благоустройство дворов
В 2021 году преобразится порядка 50 дворов в девяти районах города. На сегодняшний день полным ходом идут работы в 3 дворовых территориях. Благоустройство
386
В центре внимания
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
16 мая 2021  13:19
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
Происшествия
179
Снова рост: 121 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
16 мая 2021  13:11
Снова рост: 121 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
237
Ночь Музеев в Самаре: как это было
16 мая 2021  12:01
Ночь Музеев в Самаре: как это было
Культура
310
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
15 мая 2021  13:39
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
579
Самарцы в Ночь музеев могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта
15 мая 2021  12:18
Самарцы в «Ночь музеев» могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
494
Весь список