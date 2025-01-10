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В Самаре пройдет зимний фестиваль "Пластилиновый дождь"

10 января 2025 13:59
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В Самаре пройдет зимний фестиваль "Пластилиновый дождь"

22 и 23 февраля в ТК "Гудок" пройдет зимний фестиваль уличного театра "Пластилиновый дождь" (6+).

Организатор, одноименный самарский театр, обещает привезти спектакли уличных театров со всей России. По традиции на фестивале будут музыкальная и танцевальная площадки, отдельная программа для детей и ярмарка хендмейда.

Напомним, летний "Пластилиновый дождь" впервые с доковидного 2019 года прошел в Струковском саду в 2023-м. В прошлом году отдельного фестиваля не было, но театр выступал на других городских мероприятиях, например на "ВолгаФесте" (0+), пишет Сова.

Фото: Дильдина Светлана

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