В Самаре пройдет зимний фестиваль "Пластилиновый дождь"

121

22 и 23 февраля в ТК "Гудок" пройдет зимний фестиваль уличного театра "Пластилиновый дождь" (6+).

Организатор, одноименный самарский театр, обещает привезти спектакли уличных театров со всей России. По традиции на фестивале будут музыкальная и танцевальная площадки, отдельная программа для детей и ярмарка хендмейда.



Напомним, летний "Пластилиновый дождь" впервые с доковидного 2019 года прошел в Струковском саду в 2023-м. В прошлом году отдельного фестиваля не было, но театр выступал на других городских мероприятиях, например на "ВолгаФесте" (0+), пишет Сова.

Фото: Дильдина Светлана