В Самаре пройдет XII Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова

131

Событие состоится с 7 по 11 апреля в Самарском институте культуры. Конкурс объединит больше 300 академических исполнителей из России и Китая.

Оргкомитет принял уже более 300 заявок. Участники заявляются в 14 номинациях: «Оркестровые струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое дирижирование» и не только. Лучший исполнитель станет обладателем ежегодной Премии им. Д.Д. Шостаковича от благотворительного фонда «Радость», генерального партнера конкурса-фестиваля. Специальный приз вручит и еще один партнер — самарский магазин музыкальных инструментов «Сириус».

В этом году будет организована прямая трансляция прослушиваний и мастер-классов. В числе экспертов ведущие музыканты страны, заслуженные деятели искусств РФ: Святослав Голубенко, Вера Носина, Михаил Щербаков, Сергей Смирнов, Мирия Людько, Владимир Грачев, Артем Усов, Марк Левянт, Дмитрий Дятлов, Ирина Горбунцова, а также Чжу Хэ, композитор, преподаватель композиции Пекинской консерватории, президент Ассоциации музыкального и драматического наследия Северо-Восточной Азии (Франция), художественный руководитель Исследовательского центра китайской классической музыки Всемирной ассоциации современных музыкантов (Китай).

Впервые пройдет открытая площадка трансляции практических результатов профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования. Также в программе конкурса-фестиваля научно-практическая конференция с международным участием «Профессиональное музыкальное искусство: традиции, проблемы и перспективы».

Напомним, международный конкурс-фестиваль носит имя одного из ведущих деятелей искусства, музыкального просвещения и образования России первой половины XX века. Савелий Орлов — первый директор и профессор Народной консерватории (Самарского музыкального техникума), с 1945-1953 гг. он возглавлял местное отделение Союза композиторов.

На протяжении десяти лет Международный конкурс-фестиваль объединяет в культурном пространстве Самары и региона сотни академических исполнителей, поддерживая тему сохранения музыкального наследия страны и развития музыкальной культуры. Его участники — одаренные дети, молодежь и представители профессионального сообщества.

Учредителем и организатором конкурса выступает Самарский государственный институт культуры. Соорганизатор — Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий. Мероприятие проводится при информационной поддержке Министерства культуры Самарской области, Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, Самарской организации Союза композиторов России, Агентства социокультурных технологий.

Торжественное открытие состоится в понедельник, 7 апреля, в 15:00 в Актовом зале Самарского государственного института культуры по адресу: ул. Фрунзе, 167. Торжественное закрытие состоится в пятницу, 11 апреля, в 15:00 в Актовом зале Самарского государственного института культуры по адресу: ул. Фрунзе, 167.