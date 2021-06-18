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В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»

18 июня 2021 09:28
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В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров На сопках Маньчжурии»

Уже на следующей неделе – 26 и 27 июня - в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В наш город приедут коллективы из 13 регионов России: Москвы, Белгорода, Брянска, Уфы, Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ульяновска, Екатеринбурга, Сургута, Ростова-на-Дону.

Впервые фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» прошел в 2013 году в Струковском саду. Именно в этом парке весной 1907 года состоялось первое исполнение знаменитого русского вальса под управлением автора музыки Ильи Шатрова. 

Фестиваль стал одной из визитных карточек Самары. В этом году он пройдет в новом формате. Всероссийский фестиваль откроется марш-парадом оркестров и коллективов мажорет-спорта и барабанщиц, которые пройдут по Волжскому проспекту. В течение двух дней самарцев и гостей города ожидают выступления коллективов на общественных пространствах: на набережной, на площади у ДК «Нефтяник», в Струковском саду, в парках Гагарина, Победы, 50-летия Октября и Дружбы. Завершится фестиваль выступлением духовых оркестров в амфитеатре на склоне у площади Славы. В течение нескольких часов музыканты представят свои программы, а позже совместно исполнят несколько композиций, в числе которых и знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии».

Важным направлением фестиваля будет дискуссионная и образовательная программы, посвященные развитию отечественного духового музыкального искусства.

 Так, 27 июня запланировано проведение «круглого стола» «Возрождая традиции. Актуальные вопросы развития духовых оркестров в Российской Федерации» с участием Президента Российского духового общества Михаила Брызгалова. В ходе дискуссионной программы участники обсудят вопросы развития профессиональных концертных духовых коллективов, детских и молодежных оркестров; выскажут предложения по перспективному развитию исполнительства на духовых инструментах.

Образовательная программа будет представлена практикумом «Основные вопросы воспитания и обучения юных музыкантов духового оркестра» для руководителей детско-юношеских духовых оркестров и преподавателей по классу духовых и ударных инструментов Самарской области и регионов Поволжья. Для участия в практикуме приглашены известный музыкант-дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Лебусов и кандидат искусствоведения, подполковник запаса Андрей Балин.

 «Наш коллектив примет участие в образовательной программе фестиваля. На мастер-классе мы исполним два произведения: «Pavana in blue» и «Ах, Самара-городок...», - рассказал руководитель детского духового оркестра «Волжанин» МОУ г.о. Самара «Детская музыкальная школа №18» Антон Чеботарев. - Участие в подобных мероприятиях позволяет получить колоссальный теоретический и практический  опыт, возможность обмена мнениями в профессиональной среде».

Помимо теоретической части и мастер-классов детско-юношеские духовые оркестры Самарской области участвуют в фестивале в  качестве  исполнителей. В настоящее время они активно готовят свои программы. Выступление детских коллективов состоится 27 июня в 15.00 в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

Теги: духовой оркестр «На сопках Маньчжурии» фестиваль

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