В Самаре пройдет уличный фэшн-перформанс «ВЕЩАМ — ВТОРУЮ ЖИЗНЬ»

17 мая в центре Самары, на одной из самых оживленных пешеходных улиц города — Ленинградке — состоится уличный фэшн-перформанс «ВЕЩАМ — ВТОРУЮ ЖИЗНЬ», объединяющий моду, живую рок-музыку, современное искусство и социальное высказывание.
Это не классический показ мод.
Это художественный перформанс в городской среде, где улица становится подиумом, а прохожие — частью происходящего.
Главная идея проекта — переосмысление культуры потребления, ценности вещей и ценности человека.
Центральный образ показа — масштабная инсталляция из одежды с надписями МАСС МАРКЕТ, символизирующая последствия перепотребления и «быстрой моды».
В программе:
- Живое выступление рок-группы «Оттепель»
- Показ бренда «Бережно»
Молодой эко-бренд, работающий со вторичной джинсой, футером и кружевом. Современная, смелая и живая одежда с идеей осознанного потребления.
- Показ бренда Александр Денисов
Апсайкл-бренд с более вечерним и кутюрным характером: пиджаки, сложные силуэты и переосмысленные материалы как язык высокой моды.
Социальная миссия проекта
Особое значение проект уделяет инклюзии и равному участию.
В показе примут участие профессиональные модели, а также модели с ОВЗ от интегрированной модельной академии и модельного агентства Интегра Моделс, основанной Кристиной Васильевой после благотворительного проекта «Мода без границ», который проходил при поддержки администрации Самары в Самарском бизнес Инкубаторе в октябре 2025 года.
Участники показа не разделяются на категории — это принципиальная позиция проекта.
Интегра Моделс — это пространство, где мода становится доступной каждому, а подиум — местом равных возможностей, самовыражения и принятия.
Проект поднимает важные вопросы современности:
- что происходит с вещами после использования
- почему культура перепотребления стала нормой
- как научиться видеть ценность заново — в вещах, людях и внимании друг к другу
17 мая | 17:00
Самара, Ленинградская / Чапаевская
Не выбрасывай.
Перешивай.
Переосмысливай.