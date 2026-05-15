19 мая в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с представителями АО «АвтоВАЗ».
17 мая на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Спартака». Игра 30 тура МИР РПЛ начнется в 19:00.
С 21:00 15 мая начнется ремонт трамвайных путей и переезда на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской в Самаре.
16 мая с 10:00 планируется ограничить движение транспорта по улице Партизанской на участке от улицы Иртышской до улицы Спасской.
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
На площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиацио
В Самарской области прошла всероссийская апробация ЕГЭ. В тренировке, максимально приближенной к реальности, были задействованы свыше 3000 специалистов в 77 пунктах проведения экзаменов. 
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
В Самаре пройдет уличный фэшн-перформанс «ВЕЩАМ — ВТОРУЮ ЖИЗНЬ»

127
17 мая в центре Самары, на одной из самых оживленных пешеходных улиц города — Ленинградке — состоится уличный фэшн-перформанс «ВЕЩАМ — ВТОРУЮ ЖИЗНЬ», объединяющий моду, живую рок-музыку, современное искусство и социальное высказывание.

Это не классический показ мод.

Это художественный перформанс в городской среде, где улица становится подиумом, а прохожие — частью происходящего.

Главная идея проекта — переосмысление культуры потребления, ценности вещей и ценности человека.

Центральный образ показа — масштабная инсталляция из одежды с надписями МАСС МАРКЕТ, символизирующая последствия перепотребления и «быстрой моды».

В программе:

  • Живое выступление рок-группы «Оттепель»
  • Показ бренда «Бережно»

Молодой эко-бренд, работающий со вторичной джинсой, футером и кружевом. Современная, смелая и живая одежда с идеей осознанного потребления.

  • Показ бренда Александр Денисов 

Апсайкл-бренд с более вечерним и кутюрным характером: пиджаки, сложные силуэты и переосмысленные материалы как язык высокой моды.

Социальная миссия проекта

Особое значение проект уделяет инклюзии и равному участию.

В показе примут участие профессиональные модели, а также модели с ОВЗ от интегрированной модельной академии и модельного агентства Интегра Моделс, основанной Кристиной Васильевой после благотворительного проекта «Мода без границ», который проходил при поддержки администрации Самары в Самарском бизнес Инкубаторе в октябре 2025 года. 

Участники показа не разделяются на категории — это принципиальная позиция проекта.

Интегра Моделс — это пространство, где мода становится доступной каждому, а подиум — местом равных возможностей, самовыражения и принятия.

Проект поднимает важные вопросы современности:

  • что происходит с вещами после использования
  • почему культура перепотребления стала нормой
  • как научиться видеть ценность заново — в вещах, людях и внимании друг к другу

17 мая | 17:00

Самара, Ленинградская / Чапаевская

 

Не выбрасывай.

Перешивай.

Переосмысливай. 

