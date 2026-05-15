В Самаре пройдет уличный фэшн-перформанс «ВЕЩАМ — ВТОРУЮ ЖИЗНЬ»

17 мая в центре Самары, на одной из самых оживленных пешеходных улиц города — Ленинградке — состоится уличный фэшн-перформанс «ВЕЩАМ — ВТОРУЮ ЖИЗНЬ», объединяющий моду, живую рок-музыку, современное искусство и социальное высказывание.

Это не классический показ мод.

Это художественный перформанс в городской среде, где улица становится подиумом, а прохожие — частью происходящего.

Главная идея проекта — переосмысление культуры потребления, ценности вещей и ценности человека.

Центральный образ показа — масштабная инсталляция из одежды с надписями МАСС МАРКЕТ, символизирующая последствия перепотребления и «быстрой моды».

В программе:

Живое выступление рок-группы «Оттепель»

Показ бренда «Бережно»

Молодой эко-бренд, работающий со вторичной джинсой, футером и кружевом. Современная, смелая и живая одежда с идеей осознанного потребления.

Показ бренда Александр Денисов

Апсайкл-бренд с более вечерним и кутюрным характером: пиджаки, сложные силуэты и переосмысленные материалы как язык высокой моды.

Социальная миссия проекта

Особое значение проект уделяет инклюзии и равному участию.

В показе примут участие профессиональные модели, а также модели с ОВЗ от интегрированной модельной академии и модельного агентства Интегра Моделс, основанной Кристиной Васильевой после благотворительного проекта «Мода без границ», который проходил при поддержки администрации Самары в Самарском бизнес Инкубаторе в октябре 2025 года.

Участники показа не разделяются на категории — это принципиальная позиция проекта.

Интегра Моделс — это пространство, где мода становится доступной каждому, а подиум — местом равных возможностей, самовыражения и принятия.

Проект поднимает важные вопросы современности:

что происходит с вещами после использования

почему культура перепотребления стала нормой

как научиться видеть ценность заново — в вещах, людях и внимании друг к другу

17 мая | 17:00

Самара, Ленинградская / Чапаевская

Не выбрасывай.

Перешивай.

Переосмысливай.