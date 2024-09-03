В Самаре пройдет открытая лекция московского историка архитектуры Дениса Ромодина

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4 сентября в 19.30 во дворе Музея модерна, в рамках фестиваля «ЗИМфест. Наследие модернизма», пройдет встреча со старшим научным сотрудником Музея Москвы, руководителем музея «Садовое кольцо» Денисом Ромодиным. На своей лекции «Модерн, авангард, модернизм и контемпорари в отечественной архитектуре» историк архитектуры расскажет о том, как технологии и даже кинематограф влияли на развитие архитектурных стилей.

В конце XIX века в строительной отрасли появились новые технологии, которые в самом начале тщательно маскировались архитектурными заимствованиями из стилей прошлого, а уже позже, начали раскрывать возможности инновационных материалов того времени — металлоконструкций, стекла, железобетона, придавая им плавные и декоративные формы. Эти возможности начали использовать в новое время 1920-1930-х годов, диктовавшее простоту и авангард, а затем появился модернизм, в который стали вливаться синтетические материалы, используемые активно в отделке интерьеров. Об этом и многом другом подробнее узнаем уже на лекции.

4 сентября, двор Музея модерна (Красноармейская, 15).

Начало лекции в 19.30.

Вход свободный. Регистрация не требуется.

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