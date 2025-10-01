В Самаре пройдет отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг-2025»

200

Участники из Кировской, Самарской и Саратовской областей, Мордовии и Пензы, у каждого свои традиции и история, но объединяет их одно – любовь к казачьей культуре и стремление поделиться ее красотой.

Участники фестиваля успешно развивают традиции казачества, знакомят с историей казачьего рода молодое поколение, укрепляют дружеские связи между казаками России.

3 октября, в 13:00, на сцене ДК «Нефтяник» пройдет войсковой отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» в 2025 году.

Здесь встретятся самодеятельные артисты – участники , развивающие самобытную казачью культуру. Каждый из них, уже на заочном этапе, показал высокий уровень мастерства, большую любовь к своей земле и казачеству.

Казаки говорили «не петь песню, а играть песню». Потому что казачья песня может быть как целое произведение, драматическое, у которого есть начало, кульминация, финал.

В большом празднике казачьей культуры, наряду со взрослыми, самое активное участие принимают дети и подростки, что говорит о преемственности поколений.

Конкурсанты покажут свое мастерство в нескольких номинациях, жюри будет оценивать фольклорно-этнографические, аутентичные, народно-сценические коллективы и хореографические коллективы, а также исполнителей. По итогам отбора жюри определит лауреатов в каждой номинации.

Один из лучших творческих коллективов или исполнителей из числа лауреатов I степени войскового отборочного этапа по решению жюри станет обладателем Гран-при и будет рекомендован к участию в Гала-концерте конкурса в Москве.

Фото: минкульт СО