Главные новости:
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью. 
Ветеран СВО из Самары Марат Милюков: «Воинское братство – одна из самых больших ценностей»
Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию.
Самарская область приступает к созданию Единого документа  территориального планирования и градостроительного зонирования
В Могилеве состоялся международный марафон, в рамках которого разыгрывались чемпионат СНГ и чемпионат Беларуси по марафонскому бегу.
Тольяттинский легкоатлет Владимир Чистяков стал призером чемпионата СНГ
Направленные на защиту прав и безопасности граждан преклонного возраста.
В Международный день пожилых людей, полицейские региона провели профилактические мероприятия
Соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью и утром 2 октября в регионе ожидается туман
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В Самаре пройдет отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг-2025»

1 октября 2025 15:27
200
Участники фестиваля успешно развивают традиции казачества, знакомят с историей казачьего рода молодое поколение, укрепляют дружеские связи между казаками России.

Участники из Кировской, Самарской и Саратовской областей, Мордовии и Пензы, у каждого свои традиции и история, но объединяет их одно – любовь к казачьей культуре и стремление поделиться ее красотой.

Участники фестиваля успешно развивают традиции казачества, знакомят с историей казачьего рода молодое поколение, укрепляют дружеские связи между казаками России.

3 октября, в 13:00, на сцене ДК «Нефтяник» пройдет войсковой отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» в 2025 году.

Здесь встретятся самодеятельные артисты – участники , развивающие самобытную казачью культуру. Каждый из них, уже на заочном этапе, показал высокий уровень мастерства, большую любовь к своей земле и казачеству.

Казаки говорили «не петь песню, а играть песню». Потому что казачья песня может быть как целое произведение, драматическое, у которого есть начало, кульминация, финал.

В большом празднике казачьей культуры, наряду со взрослыми, самое активное участие принимают дети и подростки, что говорит о преемственности поколений.

Конкурсанты покажут свое мастерство в нескольких номинациях, жюри будет оценивать фольклорно-этнографические, аутентичные, народно-сценические коллективы и хореографические коллективы, а также исполнителей. По итогам отбора жюри определит лауреатов в каждой номинации.

Один из лучших творческих коллективов или исполнителей из числа лауреатов I степени войскового отборочного этапа по решению жюри станет обладателем Гран-при и будет рекомендован к участию в Гала-концерте конкурса в Москве.

 

Фото:   минкульт СО

Самара

