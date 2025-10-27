Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
В Самаре пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Маэстро марш» 

27 октября 2025 16:29
127
Фестиваль не имеет аналогов в России: уникальный в своём роде проект, где коллективы-участники исполняют батальную музыку.

28-31 октября 2025 года в Самаре пройдет XXI межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Маэстро марш».  0+

Фестиваль не имеет аналогов в России: уникальный в своём роде проект, где коллективы-участники исполняют батальную музыку. Большинство коллективов – не духовые оркестры, для которых маршевая музыка составляет базовый жанровый стиль. Это – оркестры и ансамбли русских народных инструментов, инструментальные ансамбли и оркестры различных составов, струнные оркестры и ансамбли, фортепианные ансамбли 4-6-8 рук, хоры и вокальные ансамбли.

«Говоря о духовой музыке, мы говорим, в первую очередь, о патриотизме. Задача – показать будущим музыкантам, помимо профессиональных нюансов исполнительского мастерства, что военный марш шел ногу в ногу с историей своего Отечества и лучшие российские композиторы оставили миру богатейшее наследие», – отметил автор фестиваля-конкурса – самарский музыкант Михаил Куликов, преподаватель Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, председатель Самарского регионального отделения Всероссийского духового общества, руководитель центра «Джазовая ассоциация», лауреат Губернской премии в области культуры и искусства.

Из фестиваля-конкурса «Маэстро марш» выросли десятки проектов и ежегодных концертов, таких как «День Самарского знамени» (тематический концерт, посвящённый победоносному окончанию Русско-турецкой войны 1877-1878 годов за освобождение балканских народов от османского владычества) или «Марш Победы» – областной фестиваль детских и юношеских духовых оркестров, посвящённый Дню Победы. Изданы сборники нотных переложений, инструментовок и аранжировок лучших образцов отечественной батальной музыки. Сегодня выпущено уже 38 томов, содержащих 413 произведений.

«Маэстро марш» проходит по разным номинациям в 2-х категориях для учеников и педагогов. На конкурсных площадках прозвучат духовые, струнные, народные оркестры, академические хоры, инструментальные, вокальные и фортепианные ансамбли.

Творческие локации фестиваля – Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова и Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича.

На площадках фестиваля пройдут конкурсное прослушивание участников фестиваля, презентация в концертном исполнении регионального издательского проекта «Былые походы…», творческий отчёт сводного городского детско-юношеского духового оркестра «Самара-Тутти», концерт в честь 100-летия Виктора Никишина – военного дирижёра и преподавателя Самарского музыкального училища; мастер-классы Олега Абрамова – президента фонда поддержки исполнительства на медных духовых инструментах имени Александра III, преподавателя Института военных дирижёров Московского военного университета имени князя Александра Невского (г. Москва) и Константина Чуйкова – заслуженного артиста Республики Дагестан, главного дирижёра оркестра Федеральной Таможенной службы РФ (г. Москва).

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

