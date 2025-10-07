В Самаре пройдет мастер-класс Дарьи Волковой по линогравюре от «Заварки»

160

12 октября (воскресенье) в 12.00 состоится мастер-класс (12+) по линогравюре. Ведущей станет искусствовед, дизайнер и педагог Дарья Волкова. Занятие организовано Музеем-галереей «Заварка» в рамках цикла мероприятий «Дом творчества. Точка. Район в деталях» и проекта «По соседству».

Просим обратить внимание: мастер-класс пройдет в мастерской Дарьи Волковой. Адрес: ул. Галактионовская, 169, аудитория №201 (2 этаж).

Участники познакомятся с искусством печатной графики и узнают об особенностях создания тиражных графических произведений. Как подготовить эскиз, адаптировать его и перенести на печатную доску? Какие материалы лучше всего использовать? Зачем нужна тестовая печать, и как доработать готовую композицию?

На мастер-классе каждый участник сделает собственное произведение в технике линогравюры. Основой для композиции станут фотографии деталей домов, собранные в ходе экспедиций и фотопрогулок по Ленинскому району.

«27 сентября «Заварка» проводила фотопрогулку «Детально», которую вели Кирилл Гуров и Олег Баулин. Мы анонсировали, что фотографии, которые сделают участники, станут основой для линогравюры. Сейчас мы приглашаем гостей на мастер-класс и очень ждем всех, кто участвовал в этой фотопрогулке. Так у нас получится большой и красивый совместный проект», – объясняют организаторы.

Повтор мастер-класса пройдет 26 октября (воскресенье) в 12.00.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.