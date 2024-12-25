В Самаре пройдет литературный бал "Феерия маскарада"

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«Феерия маскарада» – литературный бал под таким названием пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке уже в это воскресенье, 29 декабря, в 14:00. Совершить увлекательное путешествие в танцевальный мир минувших эпох самарцы смогут вместе с руководителем клуба историко-бытового танца «Свита» Алёной Садофьевой.

Новогодний литературный бал – давняя традиция областной научной библиотеки. В конце уходящего года здесь, в большом зале отдела искусств, жители города смогут не только исполнить вальс, польку, полонез и другие танцы, но и узнать много нового о балах времён А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Д. Остин, Д. Голсуорси, а также о страницах жизни этих писателей.

Бал будет сопровождаться маскарадом, правила которого гости должны соблюдать неукоснительно – и в том числе стараться как можно дольше сохранять свою личность неузнанной. В программе встречи – конкурс на лучший образ «Парад персонажей», а также другие интерактивы.

Хотите попасть на зрелищный праздник, который оставит в памяти много ярких красок? Думаете о том, как можно провести время с близким человеком? Тогда приходите на бал «Феерия маскарада»!

Вечерние бальные наряды для дам и кавалеров приветствуются. Сменная обувь – обязательна.

29 декабря в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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